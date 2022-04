Mijëra njerëzve do t’u jepet kanabis si qetësues në një provë që mund të hapë rrugën e përdorimit si ilaç në Britani

Kanabisi do të testohet si një ilaç për qetësimin e dhimbjeve te mijëra britanikë – të cilët, nëse janë të suksesshëm, mund ta shohin ilaçin të përshkruar në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar (NHS).

Kanabisi do të merret çdo ditë përmes inhalatorëve në provën me pesë mijë pjesëmarrës me dhimbje kronike, të shkaktuara nga sëmundje përfshirë artritin.

Kanabisi ‘e gjithë bima’ do të jepet nëpërmjet inhalatorëve që avullojnë atë. Instituti Kombëtar për Ekselencën e Shëndetit dhe Kujdesit (Nice) do të vlerësojë më pas nëse kanabisi duhet të bëhet një trajtim i miratuar për deri në 15 milionë të rritur.

Rreth një në tre të rritur në Angli kanë dhimbje kronike, të përcaktuara si dhimbje që zgjasin më shumë se tre muaj.

Kanabisi i përshkruar nga NHS mund të parandalojë njerëzit të vetë-mjekojnë – duke iu drejtuar tregtarëve të drogës ose porositur drogë përmes internetit – dhe mund të jetë më i sigurt se opioidet, trajtimi konvencional për gjendjet e dhimbjes kronike.

Kanabisi medicinal është legalizuar në Mbretërinë e Bashkuar që nga viti 2018. Janë miratuar tre ilaçe, duke përfshirë Epidyolex, një lëng shumë i pastruar që përmban një ekstrakt kanabisi, CBD, për një formë të rrallë epilepsie. Vetëm një pjesë e vogël e pacientëve e kanë të përshkruar nga NHS.