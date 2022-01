Instagrami do të pushojë së qeni falas? (VIDEO)

Instagram nuk i pëlqen të mbetet prapa konkurrencës. Prandaj, askush nuk duhet të befasohet nga një risi tjetër që nuk do të tërheqë domosdoshmërisht të gjithë fansat e platformës.

Abonimet e para për ndjekësit e tyre mund t’i prezantojë Instagrami nga SHBA, sepse ky treg u zgjodh si test. Paguhen tarifa për histori që do të pasurojnë jo vetëm llogaritë e influencuesve apo personazheve të famshëm, por edhe platformën e mediave sociale, e cila sigurisht do t’i ngarkojë vetes një përqindje të caktuar, shkruan albeu.com.

Instagram prezanton abonimet

Për shkak të faktit se abonimet janë ende në fazën e testimit, vetëm krijuesit e përzgjedhur kanë akses. Siç njoftoi kreu i Instagram, Adam Moseri, ai njoftoi me entuziazëm ndryshime të reja në Twitter dhe njoftoi se me kalimin e kohës, më shumë krijues të përmbajtjes do të mund të provojnë opsionet e abonimit për ndjekësit e tyre.

Duke qenë se janë të kënaqur me rezultatet e testimit në SHBA, pritet që me kohë të futet edhe opsioni i abonimit në të gjithë Instagramin.

Abonimet u mundësojnë krijuesve të fitojnë dhe të afrohen më shumë me ndjekësit e tyre përmes eksperiencave ekskluzive – komentoi kreu i Instagramit.

Kjo është një tjetër risi pas “rollave” (përgjigje ndaj formatit të goditur TikTok) për të cilën Instagram po lufton për interesin e përdoruesve të tij. /albeu.com/

🎉 Subscriptions 🎉

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022