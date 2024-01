Horoskopi 29 janar, si do të nisë java për secilën shenjë

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën këto ditët e fundit dikush mund t’i ketë larguar njerëzit. Më në fund ka një llogari edhe në sferën e ndjenjave. Po shkojmë drejt një viti që do të jetë plot surpriza.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën Hëna është e favorshme në këtë ditë, por edhe yjet e tjerë janë të favorshëm. Ndonjëherë keni nevojë për një tronditje në jetë, një emocion që ju kthen në lojë. Kushdo që ka mbyllur një histori do të mund të rikuperohet.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën Venusi më në fund nuk është më në opozitë. Secili duhet të zgjedhë jetën e tij, të cilën njerëzit referojnë ta kenë, zgjedhjet shkojnë në drejtim të nevojave të tyre. Ata që kanë qëndruar paksa të mbyllur do të duhet të zvogëlojnë distancën nga i dashuri i tyre.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën një javë fillon për ju nën një qiell të caktuar me disa dyshime në dashuri. Kjo është veçanërisht e vërtetë për çiftet që e duan njëri-tjetrin. Kujdes nga fjalët që thuhen pas shpine.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën shumë prej jush kanë nerva mjaft të tensionuar, janë të shqetësuar dhe të lodhur. Marsi dhe Venusi janë në një aspekt të favorshëm ndaj jeni shumë gati për të dashuruar. Kushtojini vëmendje çështjeve ekonomike dhe të punës.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën Venusi është në një tranzit interesant me një hënë të favorshme, veçanërisht në mëngjes. Mund të shmangni bezditë, të përpiqeni të zgjidhni problemet dhe të provoni zgjidhje të reja. Në shkurt, kërkoni pak siguri në dashuri pas dyshimeve të shumta të muajit të kaluar.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën jemi pothuajse në shkurt, një muaj që do të lërë hapësirë ​​për disa pavendosmëri në punë dhe në familje. Duhet sqaruar një situatë e caktuar, ka një konflikt pune por nuk keni faj, ndoshta keni të bëni me një person paksa të çmendur.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën zgjedhjet e dashurisë që do të bëni këtë muaj do të jenë të rëndësishme dhe kush e di, ndoshta dikush më në fund do të ketë përjetuar tashmë një emocion të madh. Këto ditë është e vështirë të qëndrosh larg historive dhe ndjenjave të mira.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën aftësi e madhe për veprim, nga natyra ju preferoni udhëtimet. Do të ishte turp të mbyllesh në shtëpi, ndër të tjera nuk është si ti ta bësh. Zemra përpiqet të përjetojë emocione dhe risi të bukura.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën nga natyra ju gjithmonë dëshironi të rinovoni jetën tuaj, për ju është një hap i rëndësishëm dhe kur jeni gati ta bëni, e llogaritni shumë. Ndonjëherë ju duhet të ndryshoni punën ose mënyrën e jetesës. Midis shkurtit dhe majit një ëndërr mund të bëhet realitet.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën ka një dëshirë për të lëvizur, për të ndryshuar jetën. Shumë varet nga mosha dhe nga personi. Nuk mund të përjashtohet që dikush të përfundojë një bashkëpunim dhe të rifillojë diçka që nuk e ka bërë për një kohë. Kini kujdes sepse edhe dashuria mund të paguajë një çmim.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën Venusi është armiqësor edhe nëse gjithçka nuk zgjidhet me një valë të shkop magjik, mund të përpiqeni të ecni përpara më mirë. Shkurti hapet për një situatë më të mirë nga pikëpamja sentimentale.