Dëshironi të jeni më të lumtur? Sipas studimit, duhet të jetoni pranë detit

Ka diçka në lidhje me të qenit pranë ujit që tenton të nxisë një ndjenjë qetësie dhe mirëqenieje, dhe një biolog detar thotë se të jetosh pranë një liqeni, lumi, deti ose oqeani në fakt promovon lumturinë.

Biologu Dr. Wallace J. Nichols shkroi një libër të quajtur Blue Mind, i cili detajon këtë fenomen dhe se si të jetuarit pranë një ujit mund të rrisë shëndetin e përgjithshëm mendor të një personi.

“Bota e sotme na ka vazhdimisht të lidhur me telefonat tanë, duke punuar më shumë orë dhe duke marrë më pak kohë pushimesh, duke na bërë më të shqetësuar dhe të stresuar – diçka që unë e quaj ‘Mendja e Kuqe’,”- tha Nichols, i cili bashkëpunoi me Discover Boating. “Në të kundërt, “Mendja blu” është një gjendje medituese e lidhur me të qenit mbi ose pranë ujit që mund të sjellë ndjenja qetësie, paqeje dhe lumturie të përgjithshme.”

Nichols pohon se uji në fakt “ul stresin dhe ankthin, duke rritur një ndjenjë të përgjithshme të mirëqenies dhe lumturisë, një ritëm më të ulët të zemrës dhe frymëmarrjes dhe stërvitje të sigurta dhe më të mira. Terapistët ujorë po kërkojnë gjithnjë e më shumë ujin për të ndihmuar në trajtimin dhe menaxhimin e PTSD, varësisë, çrregullimeve të ankthit, autizmit dhe më shumë.

Edhe para se t’i vendosnin etiketën “mendja blu”, është e qartë se njerëzit ndiheshin më të relaksuar nga uji; është një fenomen që padyshim shkaktoi çmimet e tepruara për pronat buzë detit. Por përfitimet duket se shtrihen në shumë më tepër sesa rritja e lumturisë, tregojnë studimet.

Sipas Dr. W. Christopher Winter, autor i The Sleep Solution, kërkimet tregojnë se të qenit pranë një trupi uji gjithashtu ndihmon kreativitetin dhe madje e bën gjumin më të lehtë.

“Ka disa kërkime që thonë se njerëzit mund të flenë më mirë kur janë ngjitur me natyrën,” tha Winter për Conde Nast Traveler.

Një studim në Mbretërinë e Bashkuar vitin e kaluar dha disa prova shkencore të fenomenit, pasi studiuesit matën rrahjet e zemrës dhe presionin e gjakut të njerëzve teksa shikonin një rezervuar të zbrazët me ujë, një rezervuar akuariumi pjesërisht të mbushur me peshq dhe bimë, dhe më pas një rezervuar plotësisht me ujë.

Ndërsa studimi tregoi se edhe shikimi në një rezervuar të zbrazët me ujë ul presionin e gjakut dhe rrahjet e zemrës, përfitimet terapeutike u rritën ndërsa shtohej më shumë biodiversitet.

“Oqeanet, rrugët ujore dhe jeta që ato përmbajnë janë shumë më tepër se vlera e tyre ekologjike, ekonomike dhe arsimore. Ata kanë përfitime të mëdha emocionale. Ata e bëjnë të mundur jetën në tokë, por gjithashtu ia vlen të jetohet”, shtoi Nichols. “Më pëlqen të imagjinoj se bota do të ishte një vend më i mirë nëse të gjithë do ta kuptonim se sa e vërtetë është kjo. Uji është ilaç, për të gjithë, për jetën.”