Bunkeri i bilionerëve, mund të mbijetojnë njerezit në luks për 10 vjet (FOTO LAJM)

Njerëzit më të pasur në botë kane ndertuar nje bunkier bërthamor super luksoz që ndodhet në një vend sekret në Republikën Çeke.

Që kur Rusia pushtoi Ukrainën muajin e kaluar, interesi për strehimoret bërthamore është rritur, i nxitur pjesërisht nga retorika e pamatur e Vladimir Putin, por elitat e botës kanë planifikuar prej vitesh.

Oppidum eshte nje bunkier qe ndodhet në një luginë të çuditshme në Republikën Çeke, e rrethuar nga mure të larta që sigurojnë se nuk mund të identifikohet nga masat e rrezatuara.

Struktura masive prej 323,000 metrash katrorë shtrihet mirë në tokë dhe është e pajisur me të gjitha sendet luksoze që do të mendoni, duke përfshirë një pishinë, bodrum vere dhe cdo ushqim.

E gjithë ndërtesa është e pajisur me një rrjet tunelesh sekrete kështu që kur godet një bombë ju mund të fshiheni shpejt në mënyrë të sigurt.

Ajo u ndërtua për herë të parë gjatë kulmit të Luftës së Ftohtë si pjesë e përpjekjeve të kombinuara nga qeveritë e Bashkimit Sovjetik dhe asaj që ishte Çekosllovakia.

Vendndodhja e saj është më shumë se dy orë nga Londra dhe Moska me avion privat duke ofruar akses të lehtë për ata që janë në qendrën e fuqisë botërore – edhe nëse mund të mos shohin sy për sy kur të arrijnë atje.

Bunkeri është gjithashtu i vetë-mjaftueshëm dhe pretendohet se banorët mund të mbijetojnë atje deri në dhjetë vjet.

“Bunkeri do të jetë në gjendje të sigurojë strehim afatgjatë për banorët – deri në 10 vjet nëse është e nevojshme – pa pasur nevojë për furnizime të jashtme.

“Kjo do të përfshijë rezerva në shkallë të gjerë të ushqimit dhe ujit që nuk prishet, së bashku me pajisjet e pastrimit të ujit, furnizimet mjekësore, objektet kirurgjikale dhe rrjetet e komunikimit me botën e jashtme.”