Baba Anujka, gjyshja famëkeqe serbe që vrau rreth 150 njerëz

History of Yesterday

Përktheu: AlbEu.com

A mund ta mendonit që një gjyshe e kaq e lezetshme mund të vriste një bletë, e lëre më 150 njerëz? Ajo u arrestua dy herë, duke i shpëtuar shumicës së akuzave për mungesë provash dhe besohet se ka vrarë mbi 150 njerëz.

Vrasësja më e frikshme në Europë ishte një gjyshe nga Serbia, e njohur si Baba Anujka.

Njerëzit nga vendet e largëta shkuan te Anujka për trajtime mjekësore. Asaj i pëlqente të mburrej se trajtimet e saj nuk dështuan kurrë dhe se edhe ilaçet e saj bliheshin edhe nga aristokratët.

Ajo që është e domosdoshme të përmendet është se ajo ofroi edhe një shërbim shumë të veçantë. Për një shumë të majme, gjyshja Anujka përgatiti edhe kurën për të “larguar” një person që ishte bërë i bezdisshëm.

Viktimat e saj ishin gjithmonë burra që u larguan nga kjo botë pa u vënë re disa ditë pas marrjes së ilaçit që ishte në fakt helm.

Çdo vrasës serial ka një arsye

Baba Anujka, e quajtur Ana Draxin, lindi në Rumani diku në vitin 1837 si e bija e një tregtari bagëtish, por që në fëmijëri, familja e saj jetonte në Petrovasâla, në Banat, një vend në Serbi.

Në moshën 20-vjeçare ajo u sëmur nga një ushtar austriak me sifiliz, duke e detyruar atë të qëndronte në izolim për disa kohë, ku studioi mjekësinë tradicionale. Me këmbënguljen e të atit, ajo u martua me një pronar toke 20-vjeçar, me të cilin lindi 11 fëmijë (10 prej të cilëve nuk jetuan deri në moshën madhore).

Pas vdekjes së burrit të saj, ajo hapi një laborator dhe filloi të përgatiste ilaçet e saj, raporton AlbEu.com.

Kura më e njohur e gjyshes Anujka ishte një kombinim i arsenikut, merkurit dhe farave etnobotanike, të cilat sipas saj zgjidhën të gjitha shqetësimet e klientit – materiale apo martesore.

Ajo gjithmonë i pyeste pacientët e saj se sa serioz ishte problemi që duhej zgjidhur: me këtë, ajo iu referua peshës së atij që do të vritej, në mënyrë që të mund të rregullonte dozën e përbërësve.

Ajo u premtoi klientëve se “shqetësimet” e tyre do të zhdukeshin për 8 ditë dhe kërkoi 5000 dinarë për një shishe të ilaçit mrekullibërës. Nuk dihet saktësisht se sa njerëz ka vrarë gjyshja Anujka. Shumë herë familjet që i kërkuan ndihmën e saj refuzuan autopsinë në mënyrë që të mos kuptohej se bëhej fjalë për helmim.

Ajo ia doli të lirohej herën e parë që u arrestua në vitin 1914, por nuk pati të njëjtin fat 14 vite më vonë, kur, për herë të parë, autoritetet mund të provonin përfshirjen e saj në vdekjen e një burri.

Gabimi ishte se në atë rast pijen nuk e kishte bërë vetë gjyshja Anujka por një infermiere. Duke qenë se kura nuk ishte aq e fortë, viktima arriti të fliste me një mjek përpara vdekjes.

“Nuk kam parë kurrë helm në jetën time. Kam përgatitur vetëm ilaçe, por ato ishin krejtësisht të padëmshme”, tha Baba Anujka në gjykatë.

Një grua që pranoi se kishte paguar 5000 dinarë për ilaçin çudibërës dëshmoi para gjykatës. Baba Anujka në moshën 92-vjeçare është ngritur dhe e ka goditur dëshmitaren me shuplakë.

Një bujë e madhe u krijua rreth procesit, me gazetat nga Europa dhe Shtetet e Bashkuara që prisnin për të gjitha detajet. Baba Anujka u dënua me 15 vite burg, por nuk e kreu dënimin e plotë, duke u falur në vitin 1936 në moshën 100-vjeçare.

/albeu.com