Ukraina dhe SHBA do të fillojnë prodhimin e përbashkët të armëve

Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord të fillojnë prodhimin e përbashkët të armëve, një hap që do t’i lejojë Kievit të fillojë prodhimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore, tha sot presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ndërsa përfundoi një vizitë në Shtetet e Bashkuara.

Në fjalimin e tij të përditshëm drejtuar ukrainasve, Zelensky tha se marrëveshja afatgjatë do të krijonte vende pune dhe një bazë të re industriale në Ukrainë, ekonomia e së cilës është dëmtuar rëndë nga pushtimi dhe lufta ruse.

“Ishte një vizitë shumë e rëndësishme në Uashington, rezultate shumë të rëndësishme”, tha Zelensky në një video të postuar këtë mëngjes në faqen e internetit presidenciale.

“Dhe një marrëveshje afatgjatë – ne do të punojmë së bashku në mënyrë që Ukraina të prodhojë armët e nevojshme së bashku me Shtetet e Bashkuara. Bashkëprodhimi në sektorin e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara është një çështje me përmasa historike”, theksoi presidenti ukrainas.

Kievi ka rritur përpjekjet për të promovuar sa më shumë prodhimin vendas të armëve, pasi 19 muaj lufte kanë krijuar kërkesa të mëdha për armë dhe municione për të shmangur sulmet ruse përgjatë një fronti 1000 kilometra të gjatë. Sulmet ajrore ruse në të gjithë Ukrainën kanë shkaktuar dëme të mëdha dhe kanë marrë shumë jetë.

Zelensky tha se Ministria e Industrive Strategjike, e cila mbikëqyr prodhimin e armëve në Ukrainë, ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me tre shoqata që përfshijnë më shumë se 2,000 kompani amerikane të mbrojtjes.

“Ne po përgatitemi të krijojmë një ekosistem të ri mbrojtës me Shtetet e Bashkuara për të prodhuar armë për të forcuar më tej lirinë dhe për të mbrojtur jetën së bashku”, tha Zelensky pa dhënë detaje të mëtejshme.

Ukraina është shumë e varur nga mbështetja ushtarake perëndimore. Për të reduktuar varësinë, Zelensky dhe ekipi i tij po shtyjnë për reforma në industrinë vendase të mbrojtjes që synojnë modernizimin e saj dhe rritjen e prodhimit.

Zelensky ka thënë më parë se Kievi së shpejti do të presë një forum ndërkombëtar të prodhuesve të armëve, me kompani nga më shumë se 20 vende të ftuara.

Qeveria ukrainase po zbaton gjithashtu reforma në kompaninë e saj kryesore të armëve, Ukroboronprom, për të përmirësuar transparencën dhe për të forcuar kapacitetin e prodhimit, si dhe bashkëpunimin me prodhuesit perëndimorë.

Ukraina tashmë ka rënë dakord për programe të përbashkëta me prodhuesit e Evropës Qendrore për riparimin e tankeve dhe automjeteve të tjera ukrainase, ndërkohë që po punon gjithashtu për zhvillimin e prodhimit të avionëve pa pilot dhe raketave.