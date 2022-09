Studimi i ri, këto janë qytetet me më së shumti milionerë

Nëse do të ishit të pasur… duket se do të jetonit në Shtetet e Bashkuara.

Në një raport të ri që përshkruan qytetet botërore me më shumë milionerë, SHBA mban gjysmën e 10 vendeve të para, raportoi Bloomberg të martën në mëngjes.

Jo çuditërisht, New York-u qëndron në krye të listës, me 345,600 individë me vlerë të lartë neto. Tokio (304,900 individ me vlerë të lartë neto) dhe Bay Area (276,400 individ me vlerë të lartë neto) dolën në vendin e dytë dhe të tretë, respektivisht. Pesëshja e parë u përmbyll nga Londra (272,400 individ me vlerë të lartë neto) dhe Singapori (249,800 individ me vlerë të lartë neto).

Pavarësisht atyre shifrave mbresëlënëse, shtatë nga 10 qytetet kryesore panë në fakt një humbje të banorëve me vlerë të lartë neto në gjysmën e parë të vitit 2022.

Në krye, New Yorku pa një rënie prej 12 për qind në popullsinë e tij të individëve me vlerë të lartë neto, ndërsa Tokyo pa tetë për qind rënie.

Bay Area, një nga metropolet e pakta që ka parë rritje këtë vit, përjetoi një rritje prej katër për qind. Të vetmet dy qytete të tjera në top 10 që panë lëvizje pozitive ishin Singapori (një rritje prej 1 për qind) dhe Huston (i cili qëndron në vendin e tetë në renditje dhe pa një rritje prej gjashtë për qind).

Shikoni listën e plotë të 20 qyteteve më të mira për milionerët më poshtë:

New York

Tokyo

San Francisco Bay Area

Londra

Singapori

Los Angeles dhe Malibu

Chicago

Huston

Pekini

Shangai

Sydney

Hong Kongu

Frankfurt

Toronto

Zurich

Seoul

Melbourne

Dallas and Fort Worth

Gjeneva

Parisi