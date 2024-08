Shtatë mënyra për t’i bërë thonjët tuaj më të fortë dhe më të gjatë

Thonjtë e butë dhe të brishtë mund të jenë një problem i madh.

Pavarësisht se sa shumë përpiqeni t’i rritni, ato do të vazhdojnë të thyhen nëse nuk u siguroni kujdesin e duhur.

Një keqkuptim i zakonshëm tek femrat është se ju duhet të përdorni manikyrin e thonjve gjatë gjithë kohës, pasi krijon një shtresë që mbron thonjtë. Edhe pse kjo mund të duket logjike, studimet nuk e mbështesin këtë pretendim.

Dermatologët sugjerojnë se lyerja e thonjve për një periudhë të gjatë mund të lejojë që kimikatet në manikyr të depërtojnë në thonj dhe të shkaktojnë njollë, çarje dhe lëkurë.

Sigurisht, kjo nuk do të thotë që ju duhet të hiqni dorë plotësisht nga thonjtë shumëngjyrësh, por të bëni një pushim nga lustrimi herë pas here do të ishte e dobishme për shëndetin e tyre të përgjithshëm.

Thonjtë tanë mund të dëmtohen dhe të thyhen nëse nuk i presim shpesh. Megjithatë, është e rëndësishme të bëni një zgjedhje të mirë kur zgjidhni mjetet e duhura për kujdesin e thonjve.

Prerëset janë ndoshta më të lehtat për t’u përdorur, por jo më të mirat pasi mund të shkaktojnë çarje.

1.Mos përdorni manikyr gjatë gjithë kohës

2.Mos përdorni gjatë gjithë kohës prerëse thonjësh

3.Mos pastroni enët apo diçka tjetër pa dorëza

4.Hani më shumë oriz

5.Shmangni përforcuesit e thonjëve

6.Bëni thonjtë me vazelinë

7.Fusni thonjët në ujë të freskët portokalli.