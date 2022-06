Rishfaqet kolera, ja në cilin shtet regjistrohet rasti i parë

Castilla-La Mancha ka regjistruar atë që do të ishte rasti i parë i kolerës autoktone në Spanjë që nga viti 1979. Pasi u morën vesh për infektimin, nga një i mitur nga Madridi që do të kishte pirë nga një pus në provincën e Toledos, autoritetet rajonale kanë vulosur ferma për të sqaruar origjinën e kontaminimit dhe rastet e reja të mundshme që mund të duken të lidhura me të.

Sa i përket të resë, nga Castilla-La Mancha është raportuar se ajo është shtruar në spital dhe tashmë ka dalë nga spitali, pa qenë një rast i rëndë. Ndërsa El País ka avancuar, ky do të ishte rasti i parë i kolerës indigjene i regjistruar në Spanjë në 43 vjet, një sëmundje që tashmë ishte zhdukur.

Siç ka mundur të konfirmojë Medical Writing përmes Ministrisë së Shëndetësisë të Castilla-La Mancha, e reja e infektuar “është nga Komuniteti i Madridit ku ishte shtruar në spital. Ata bënë një analizë dhe ajo u zemërua. Ajo pretendoi se kishte qenë në një fermë të Castilla-La Mancha dhe piu ujë”. Me këto deklarata, rajoni Castilian-Manchega shkoi në zonë, duke mbyllur fermën sepse “në të vërtetë uji kishte kolerë” dhe duke aktivizuar menjëherë protokollin e shëndetit publik.

Kolera është një sëmundje infektive e shkaktuar nga bakteri Vibrio cholerae, transmetimi më i zakonshëm i të cilit ndodh përmes kontaktit të drejtpërdrejtë midis njerëzve dhe ndotjes së ujit dhe ushqimit.

Edhe pse në Spanjë nuk është regjistruar asnjë rast autoktone i kolerës që nga viti 1979, ajo është më e shpeshtë në vendet e pazhvilluara. Kështu, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), në mbarë botën çdo vit regjistrohen nga 1.3 deri në 4 milionë infeksione, duke shtuar nga 21.000 deri në 143.000 vdekje.

43 vite pa kolerë në Spanjë

Rasti i fundit i kolerës i regjistruar në Spanjë daton në vitin 1979, një shpërthim që preku 264 persona, kryesisht nga Malaga. Ky shpërthim, i cili filloi në Melilla, ndoqi rrugën e emigrimit, duke regjistruar raste në Navarra dhe Barcelonë.

E para nga rastet e regjistruara në Malaga ndodhi më 6 gusht 1979 dhe më vonë u regjistrua më 9 gusht në Barcelonë. Ky shpërthim shtoi raste sporadike në Granada, Sevilje, Jaén dhe Kordobë./albeu.com