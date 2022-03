Revoltohet Aida Shtino: Preshi është rritur gjë mo? Të na rrojë partia, blini qirinj

Moderatorja dhe gazetarja e njohur, Aida Shtino ka reaguar pas rritjes së çmimeve të naftës dhe energjisë në vend.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Shtino, ka ironizuar duke thënë u shprehur se tani duhet të fillojmë të kursejmë.

“Emo kush fitoi dje ne Durres….po ne Diber….po ne Lushjne….po ne Rogozhine…po ne Vore…..? Po karburanti sa vajti mo e dini gje, se naten çoç ritet ai, ashtu si papandehur… Po buka, qumshti, vaji, preshi eshte ritur gje mo….?

Epo tani duhet te bejme kursime , ska me se duhet te hame nje koker veze te zier kater veta, se çu pa pastaj dhe degjoni, ziejeni ne sobe me dru nese keni perndryshe ndizni nje zjar , se korent ska… se do kursejme , se mos ndizni gje kondisioneret, se na fiket te gjitheve, aty rini merni nga nje batanije dhe jeni ne rregull çju duhet…aman te keqen ,se jane shtenjtuar edhe qirinjte jo per gje, po duhet te jemi te pergatitur kur te na ikin dritat….se keshtu duhet kursime se shteti ska leke, pa ju votoni votoni se e duhet, psh, ajo cupa qe votuat ne Durres kishte lezet e re e mire po te menaxhoje tere ate Durres do ta beje dot mavria, jo per gje se ne i qajme hallin se nuk kemi hallin e Durresit mo, se ai aty eshte nuk do na iki ja o bien ca pallate e o ti ngrene prape , pa çna duhet per mure e statuja te vjetra çi duam , fundja te vjetra ishin ato, do bejme te reja me te mira , se i di mire kjo cupa e re projektet duket e pashe qe ne sy une, po dhe po nuk i diti , pune e madhe o tia bejne te tjeret….votoni votoni ju , se te na rroje Partia pa jeta mo u pika vete e vjen…

More po nje pyetje kam une, po ato listat e pagave qe u haruan se filloi Bigu te verteta ishin mo , apo talleshin se nuk besoj te qene te verteta ,po nejse….çna duhet neve…

Beni kujdes me korentin dhe blini qirinj se na duhen ti shikojme fytyren njeri – tjetrit…dhe beni kujdes nje veze e zier ndahet ne kater pjese, se ndryshe cu pa… Te na rroje Partia”, shkruan Aida Shtino./albeu.com/