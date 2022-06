“Paketë sanksionesh”, SHBA sanksionon elitat dhe jahtet ruse

Shtëpia e Bardhë ka njoftuar një raund të ri sanksionesh lidhur me pushtimin rus të Ukrainës, duke synuar zyrtarët e qeverisë ruse dhe elitat pranë Vladimir Putinit, si dhe disa jahte të lidhur me presidentin.

Sanksionet synojnë individë rusë, duke përfshirë Sergei Roldugin, një bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, i cili tashmë është nën sanksionet e BE-së.

Departamenti i thesarit synoi gjithashtu 16 subjekte, shtatë anije dhe tre avionë. Midis tyre ishin dy jahte, Graceful me flamurin e Rusisë dhe Olympia me flamurin e Ishujve Kajman, të cilat thesari i identifikoi si pronë e bllokuar në të cilën presidenti Vladimir Putin ka interes.

Në fjalimin e tij për gjendjen e bashkimit në mars, presidenti Joe Biden tha se SHBA do të punonte për të kapur jahtet, apartamentet luksoze dhe avionët privatë të rusëve të pasur me lidhje me Putinin.

Shtëpia e Bardhë tha në një deklaratë se sanksionet e fundit janë të dizajnuara për të goditur evazionin dhe për të shtrënguar sanksionet tona për të rritur zbatimin dhe për të rritur presionin ndaj Putinit dhe mundësive të tij.