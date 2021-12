Na kanë hedhur hi syve, Fjolla Morina dhe Fisnik Syla s’janë ndarë kurrë? (FOTO LAJM)

Pasi mbylli problemet me ligjin dhe doli nga burgu, Fjolla Morina i bëri gjithë ndjekësit të dyshojnë se i ka dhënë fund lidhjes me biznesmenin Fisnik Syla.

Por një koment i këtij të fundit në foton provokuese të Fjolla Morinës vërteton të kundërtën:

“Komenti”, shkruan Fisniku me shumë konfidenca me gruan e tij me të cilën nuk preferojnë të ndiqen në Instagram.

Këngëtarja u martua me biznesmenin Syla gjatë arratisë në Maldive, ku veshi fustanin e bardhë dhe bënë një ceremoni private, por nuk nguruan ta postonin në Instagram./albeu.com