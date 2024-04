Mbreti Charles hap dyert e Kështjellës Balmore për publikun, publikohet kostoja e biletave dhe datat e vizitave (FOTO)

Kështjella Balmoral, ku mbretëresha e Britanisë Elizabeth dha frymën e saj të fundit, do të hapet për publikun nga Mbreti Charles për herë të parë. Ajo ishte rezidenca e preferuar e monarkes, siç shkruan gazeta britanike Guardian, duke shtuar se kostoja e biletave do të jetë e madhe, duke arritur në 175 euro secila.

E ndërtuar në zemër të malësive skoceze, ishte streha e nënës së Mbretit Charles, e cila shijonte shumicën e verës atje. Udhëtimet me guidë në brendësi të kështjellës, të cilat do t’i japin një shije ndërtesës së përdorur nga familja mbretërore, tani do të jenë të disponueshme midis 1 korrikut dhe 4 gushtit.

Çdo grup do të përbëhet nga 10 persona, siç thuhet në publikimin përkatës. Biletat për një vizitë të vetme do të kushtojnë 100 £ ose 150 £ me çaj pasdite (116 € ose 175 €).

Gjithashtu mësohet se turnetë do të përfundojnë përpara se çifti mbretëror, Charles dhe Camilla, të shkojnë në Kështjellën Balmoral për pushimet e tyre verore. Në faqen e internetit të kështjellës thuhet se turnetë janë të parat që kur u ndërtua në 1855.

Elizabeth, monarkja më jetëgjatë e Mbretërisë së Bashkuar, vdiq paqësisht në Balmoral më 8 shtator 2022, në moshën 96-vjeçare, pas 70 vjetësh mbretërimi.

