Çfarë po ndodh? Lukashenko shpall alarm për terrorizëm në Bjellorusi

Presidenti i Bjellorusisë, Aleksandër Lukashenko tha se e ka vendosur vendin e tij në një gjendje alarmi të shtuar për terrorizmin për shkak të tensioneve në kufijtë e tij.

Lukashenko e lidhi lëvizjen me njoftimin e tij të hënën se ai kishte urdhëruar trupat bjelloruse të vendoseshin me forcat ruse pranë kufirit jugor të Bjellorusisë me Ukrainën.

“Në lidhje me përshkallëzimin e tensionit, është futur një regjim i rrezikut të shtuar terrorist”, tha Lukashenko në një intervistë televizive ruse.

“Prandaj ne filluam një procedurë me grupin e forcave të Bashkimit, baza e së cilës, siç thashë tashmë, është ushtria bjelloruse, e cila do të plotësohet me njësi nga Federata Ruse. Gjithçka po shkon sipas planit.”

Bjellorusia është aleate me Moskën, por e lidhur mes Rusisë, Ukrainës dhe tre vendeve të NATO-s.

Bjellorusia lejoi Rusinë të përdorte territorin e saj si një nga pikat e nisjes për pushtimin e saj të 24 shkurtit.

Lëvizjet e fundit të trupave të saj kanë ngritur shqetësimin në Kiev dhe në Perëndim se Lukashenko mund të jetë gati të angazhojë ushtrinë e tij për të mbështetur përpjekjet luftarake të Rusisë.

Analistët politikë thonë se ky është një opsion jo tërheqës për të, por se ai mund të mos jetë në gjendje të refuzojë nëse e kërkon presidenti rus Vladimir Putin.

Bjellorusia varet nga Rusia politikisht dhe ekonomikisht dhe mbështetja e Putinit e ndihmoi Lukashenkon t’i mbijetojë protestave masive pro-demokracisë në vitin 2020.

Lukashenko shtypi demonstratat dhe të gjitha figurat kryesore të opozitës janë burgosur ose janë detyruar të ikin jashtë vendit.