Brukseli dhe Berlini presin rezultate nga dialogu i rinovuar mes Shkupit dhe Sofjes

Impulsi i ri në marrëdhëniet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut pas vizitës së kryeministrit bullgar është një shenjë e mirë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Kryetarja e Komisionit Evropian Ursula fon der Layen përshëndeti dje dialogun e vendosur në nivel kryeministrash mes dy vendeve dhe theksoi se Brukseli e mbështet fuqishëm këtë proces.

Në një bisedë telefonike me kryeministrin Dimitar Kovaçevski, Fon der Layen theksoi se ajo personalisht dhe i gjithë Komisioni janë të gatshëm të ndihmojnë që sa më shpejt të mbahet Konferenca e parë ndërqeveritare me Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Një burim i lartë diplomatik i BE-së tha për MIA-n se vizita e kryeministrit bullgar Kiril Petkov në Shkup këtë javë është hapje mes dy palëve.

Këshilli i rregullt i Çështjeve të Përgjithshme të BE-së do të mbahet të martën në Bruksel, ku do të takohen ministrat e BE-së për çështjet evropiane. Zgjerimi nuk do të jetë në rendin e ditës, konfirmoi presidenca franceze, e cila kryeson mbledhjen. Por ministrat janë të lirë të ngrenë çështjen e zgjerimit apo Maqedonisë së Veriut nëse e mendojnë të nevojshme.

Franca gjithashtu thekson se mbetet në dispozicion të të dyja palëve për të ndihmuar në zgjidhjen e mosmarrëveshjes dhe gjetjen e një zgjidhjeje. “Ne kemi thënë që në fillim se do të inkurajojmë gjetjen e zgjidhjes ndërmjet Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut”, tha për MIA-n një diplomat francez.

Shpresë se vendi do të nisë së shpejti negociatat shprehu dje ministrja e Shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme gjermane, Ana Lirman.

Në një intervistë për DW, Lirman theksoi se BE-ja dhe Bullgaria duhet të mbajnë premtimin për Maqedoninë e Veriut. Ajo konsideron se sinjalet nga takimi i parë i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski dhe homologut të tij bullgar Kiril Petkov në Shkup janë shumë pozitive dhe inkurajuese.

Ministrja gjermane, e cila e vizitoi Shkupin të hënën dhe ishte diplomatja e parë e huaj që u takua me kryeministrin e ri Kovaçevski dhe disa zyrtarë të qeverisë, tha se ishte e rëndësishme që bisedimet me Bullgarinë të fillonin dhe të zhvilloheshin në një format dypalësh.

Berlini dhe Brukseli janë të gatshëm të mbështesin procesin, por, siç theksoi ai, është kryesisht një proces dypalësh. “Unë mendoj se përparësia për qeverinë e re bullgare është të vazhdojë me agjendën e saj të reformave dhe se ka një dëshirë për t’ua lënë historinë historianëve,” tha Lirman.

Presidentët e dy vendeve, Stevo Pendarovski dhe Rumen Radev, dje në telefon kanë biseduar për zhvillimet më të fundit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve fqinje në dritën e vizitës së fundit të kryeministrit bullgar në Shkup, si dhe për aktivitetet e ardhshme në Sofje.

Pendarovski përshëndeti dialogun e vendosur ndërmjet dy qeverive dhe theksoi gatishmërinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut për intensifikimin e tij në periudhën e ardhshme. Me qëllim të forcimit të dialogut mes dy vendeve, të dy presidentët diskutuan për mundësinë e vizitës së fundit zyrtare të Pendarovskit në Sofje, si dhe për intensifikimin e komunikimit në nivelin më të lartë në periudhën e ardhshme.

Edhe ambasadori holandez në Shkup, Jan Dirk Kop, shfaqi shpresë për një përparim të mundshëm në zgjidhjen e problemit. Holanda pret që komunikimi i ripërtërirë mes dy qeverive të inkurajojë përparimin e pritur në procesin e anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE me mbajtjen e seancës së parë ndërqeveritare për hapjen e kapitujve, tha ambasadori Dirk Kop në takimin e djeshëm me kryeministrin Dimitar Kovaçevski.

Kovaçevski, nga ana tjetër, theksoi se si vend që ka qasje strikte ndaj vlerësimit objektiv të kritereve të anëtarësimit, mbështetja e Holandës është një konfirmim se me përkushtimin ndaj agjendës së reformave evropiane, Maqedonia e Veriut është plotësisht e përgatitur për negociatat e hapura.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten gjithashtu një mbështetëse e fortë e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Mbështetja e SHBA-së për procesin e integrimit evropian të vendit, si dhe rëndësia dhe domosdoshmëria e progresit të Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit evropian, u riafirmua në takimin e ambasadores Kejt Meri Bërns dhe zëvendëskryeministrit për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiq.

Sipas një marrëveshjeje midis Kovaçevskit dhe Petkovit, grupet e përbashkëta ndërqeveritare të punës janë krijuar për ekonominë, tregtinë dhe inovacionin, infrastrukturën, transportin dhe komunikimin, integrimin evropian dhe politikat e gjelbra, dhe kulturën, shkencën dhe arsimin. Si bashkëkryetarë të grupeve të punës janë emëruar zëvendëskryeministrat dhe ministrat nga dikasteret përkatëse, ku do të jenë edhe përfaqësues të ministrive të linjës dhe agjencive e institucioneve përkatëse.

Qeveritë e reja në Shkup dhe Sofje presin që qasja e re për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura të çojë në një rezultat pozitiv dhe të hapë perspektivën e Maqedonisë së Veriut për hapjen e negociatave të anëtarësimit me BE-në./zhurnal