Banka Botërore dhe FMN konfirmojnë takimin me kryeministrin ukrainas

Krerët e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar do të takohen me kryeministrin dhe ministrin e financave të Ukrainës të enjten për të diskutuar mbi ndihmën e mëtejshme për Ukrainën.

“Ne do të kemi një takim të rëndësishëm të enjten, ku do të flasim me kryeministrin e Ukrainës dhe ministrin e financave. Disa nga vendet që po mbështesin Ukrainën do të jenë atje dhe ne shpresojmë që të dyja të ofrojnë ndihmë ndërsa përpiqen t’i mbijetojnë betejave, “tha Presidenti i Bankës Botërore, David Malpass gjatë një paneli me shefen e FMN-së, Kristalina Georgieva, e cila do të jetë gjithashtu e pranishme në Takimi i së enjtes.

Georgieva e FMN-së tha se ajo kishte folur me Presidentin Volodymyr Zelensky gjatë fundjavës për “rindërtimin” e Ukrainës, por edhe për funksionimin e ekonomisë ndërkohë që lufta ishte ende duke ndodhur.

Ajo tha se kishte një “detyrë” për të mbështetur Ukrainën gjatë dy muajve të ardhshëm dhe për ta bërë këtë do të kërkonte më shumë ndihmë financiare sesa ishte dhënë tashmë./albeu.com