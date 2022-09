Zbulohen problemet e para të iPhone 14, alarmohen përdoruesit

I shumëprituri IPhone 14 Pro doli më në fund në shitje të premten, ndërsa një numër i madh “fanatikësh” zunë vend në radhë në dyqanet e Apple për t’u bërë ndër të parët që do të kenë në dorë pajisjen e re.

Por disa blerës të hershëm po raportojnë tashmë një problem të çuditshëm – lentja kryesore e kamerës së pasme dridhet fizikisht dhe tronditet në momentet kur po bëjnë foto ose video në disa aplikacione të palëve të treta, duke përfshirë Snapchat, TikTok dhe Instagram.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF

— Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022