Wikipedia publikon faqet më të vizituara të vitit 2023

Tashmë është një traditë e konsoliduar. Wikipedia sapo ka zbuluar faqet më të vizituara të vitit në anglisht.

Të dhënat nga enciklopedia online janë befasuese, me 84 miliardë lidhje të regjistruara në portalin anglisht të faqes.

Ky numër nuk përfshin ende muajin dhjetor dhe nuk merr parasysh gjuhët e tjera.

Këto janë 25 artikujt më të konsultuar në Wikipedia këtë vit:

1. ChatGPT, 49,490,406 shikime të faqeve

2. Të vdekur në 2023, 42,666,860 shikime të faqeve

3. Kupa Botërore e Kriketit 2023, 38,171,653 shikime të faqeve

4. Indian Premier League, 32,012,810 shikime të faqeve

5. Oppenheimer (film), 28,348,248 shikime të faqeve

6. Kupa e Botës në Kriket, 25,961,417 shikime të faqeve

7. J. Robert Oppenheimer, 25,672,469 shikime të faqeve

8. Jawan (film), 21,791,126 shikime të faqeve

9. 2023 Indian Premier League, 20,694,974 shikime të faqeve

10. Pathaan (film), 19,932,509 shikime në faqe

11. The Last of Us (seriali televiziv), 19,791,789 shikime të faqeve

12. Taylor Swift, 19,418,385 shikime të faqeve

13. Barbie (film), 18,051,077 shikime

14. Cristiano Ronaldo, 17,492,537 shikime të faqeve

15. Lionel Messi, 16,623,630 shikime të faqeve

16. Premier League, 16,604,669 shikime të faqeve

17. Matthew Perry, 16,454,666 shikime të faqeve

18. Shtetet e Bashkuara, 16,240,461 shikime të faqeve

19. Elon Musk, 14,370,395 shikime të faqeve

20. Avatari: Rruga e Ujit, 14,303,116 shikime të faqeve

21. Indi, 13,850,178 shikime të faqeve

22. Lisa Marie Presley, 13,764,007 shikime të faqeve

23. Guardians of the Galaxy Vol. 3, 13,392,917 shikime të faqeve

24. Pushtimi rus i Ukrainës, 12,798,866 shikime të faqeve

25. Andrew Tate, 12,728,616 shikime të faqeve

Dhe është ChatGPT ai që fiton. Kjo nuk është për t’u habitur, duke qenë se kjo AI përfaqëson një përparim të vërtetë teknologjik, i cili ka tronditur shumë siguri dhe vazhdon të ngjallë reagime të përziera.

Fondacioni Wikimedia komentoi këto gjetje në faqen e tij të internetit: “Kurioziteti juaj dëshmon për gëzimin e zbulimit. Trishtimi i një vdekjeje të parakohshme. Adrenalina e një finaleje kriketi. Magjia e një dite në kinema. Bollëku i dëgjimit të këngëtarit tuaj të preferuar.”

Në fakt, edhe India lë gjurmë në këtë renditje. Gjysma e 1.4 miliardë banorëve të vendit janë të lidhur rregullisht me internetin dhe kjo në mënyrë të pashmangshme ka një ndikim në statistikat.

Elon Musk kundër Wikipedia

Së fundmi, Wikipedia u gjend në qendër të një polemike të ndezur nga Elon Musk, i cili shfaqet në këtë renditje. CEO i X (ish Twitter) ka vënë në dyshim financimin me pjesëmarrje të enciklopedisë online:

“A keni menduar ndonjëherë pse Fondacioni Wikimedia merr kaq shumë para? Sigurisht që nuk është e nevojshme të menaxhosh Wikipedia. Ju mund të vendosni fjalë për fjalë një kopje të të gjithë tekstit në telefonin tuaj! Pra, për çfarë janë paratë? Mendjet kërkuese duan të dinë…”.

Manjati i Tesla-s ofroi gjithashtu financimin e sajtit për një miliardë dollarë me një kusht: të riemërohej “Dickipedia”… /zero1.al