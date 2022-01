WhatsApp kthehet në “spiun”, do t’ju paralajmërojë nëse miqtë po flasin për ju

Gjiganti i teknologjisë Meta po punon në një mënyrë më të mirë për t’ju njoftuar sa herë që jeni përmendur në bisedat ku jeni pjesë. Kjo në thelb i bën njoftimet më të dobishme sesa janë për momentin.

Fatkeqësisht kjo nuk do të thotë se ne do të jemi në gjendje të dallojmë se kush po flet për ne “pas shpine”, por ndryshimi do të thotë që ju do të keni një ide më të mirë se kush ju ka përmendur ose ju është përgjigjur brenda grupeve.

Më parë, thjesht do të merrnit një alarm vetëm me tekst.Por tani, fotografia e profilit të personit do të shfaqet në njoftim.

Është një rregullim i vogël por i dobishëm që do t’u japë përdoruesve një përditësim të shpejtë se kush po flet për ta.

Shtypja përfshihet në një veçori të re më të gjerë aktualisht në testim, e krijuar për t’i bërë njoftimet pak më informuese në përgjithësi.

WABetaInfo ka treguar se si do të funksionojë sistemi i ri i njoftimeve.

Për momentin, është zbuluar vetëm për disa testues beta në iOS 15.

Ne nuk kemi asnjë ide nëse do të hyjë edhe në Android.

Në fakt është kaq herët në zhvillim sa WhatsApp mund të vendosë të mos e vazhdojë me idenë fare.

Nëse do të nisë së shpejti, do të jetë ndryshimi i parë që do të vijë në aplikacion për vitin 2022.

Platforma ka bërë tashmë disa ndryshime në muajt e fundit.

Në dhjetor, më në fund dëgjoi fansat dhe shtoi një veçori paraprake të mesazheve zanore.

Gjithashtu filloi t’i lejojë përdoruesit të vendosin kohëmatës të vetëshkatërrimit për të gjitha bisedat tuaja.

Kjo do të thotë që të gjitha tekstet do të fshihen automatikisht pas një periudhe kohe të zgjedhur.

Derisa të nisë rregullimi i ri i fotografisë së profilit, sigurohuni që cilësimet tuaja të WhatsApp të jenë në gjendjen më të mirë të mundshme për vitin e ardhshëm.

Në lajme të tjera, Apple është bërë kompania e parë që ka arritur një vlerësim të tregut të aksioneve prej 3 trilion dollarësh (2.22 trilion £).

Krijuesi i njohur i Twitch Sliker është përjashtuar nga platforma pasi ka ndarë imazhe nudo të transmetuesit të tjerë, Amouranth.

Dhe përdoruesve të internetit u është kërkuar të kontrollojnë llogaritë e tyre në internet kundër një prej kërcënimeve më të këqija kibernetike të vitit 2021.