Vjen këtë vjeshtë, iPhone 14 Pro edhe më “gjigand”

Çdo vit, Apple përpiqet të dallojë linjën e saj Pro të iPhone më shumë nga modelet e zakonshme. Dhe përmirësimet e iPhone 14 Pro dhe iPhone 14 Pro Max që vijnë këtë vjeshtë mund të jenë më të mëdhenjtë ende, duke i vendosur ato në një ligë krejtësisht tjetër.

Nuk është sikur iPhone 14 i zakonshëm nuk do të shohë përmirësime dhe nuk do të luftojë për listën tonë të telefonave më të mirë. Deri më tani, kemi dëgjuar për një procesor më të fuqishëm 4nm A16 Bionic nën kapuç – i cili jam i sigurt se do të mundësojë të gjitha llojet e aftësive – dhe një modem më të shpejtë Qualcomm Snapdragon X65.

Një tjetër thashetheme tregon se Apple ofron një dizajn më elegant të iPhone 14 me pak ose aspak përplasje të kamerës së pasme në këmbim të një shasie pak më të trashë. Kjo dhomë shtesë mund të lejojë gjithashtu bateri më të mëdha dhe/ose ftohje më të mirë. Dhe Wi-Fi 6E më i shpejtë thuhet se po vjen në të gjitha modelet e iPhone 14.

Ndryshimi më i madh për familjen iPhone 14 mund të jetë vdekja e përfolur e mini, pasi Apple thuhet se do të heqë atë madhësi 5.4 inç që me sa duket shumë pak njerëzve e pëlqyen për një iPhone 14 Max të ri 6.7 inç. Pra, më në fund ata me një buxhet mund të kenë një ekran më të madh pa pasur nevojë të shpenzojnë më shumë se një shumë e madhe. Ky është përparim.

Por sa më shumë që dëgjoj për iPhone 14 Pro dhe iPhone 14 Pro Max, aq më shumë filloj të ndihem sikur Apple po krijon një klasë të re të flamurit. Si fillim, iPhone 14 Pro pritet të ofrojë Face ID nën ekran, gjë që do t’i lejonte Apple të heqë qafe më në fund notch-in në favor të një kamere me vrima. Me sa duket modelet e rregullta të iPhone 14 do të vazhdojnë të kenë të njëjtën madhësi si seria e iPhone 13.

Për më tepër, analisti i Apple, Ming-Chi Kuo parashikon që modelet Pro iPhone 2022 do të kenë një kamerë kryesore të gjerë 48 megapikselë, e cila do të ishte një rritje e madhe në krahasim me aparatin aktual 12MP. Plus, vetëm modelet Pro do të ofronin aftësi regjistrimi video 8K.

Ka pasur një tjetër thashetheme se iPhone 14 Pro dhe iPhone 14 Pro Max mund të kenë lidhje USB-C. Kjo me sa duket nuk do të bëhej për të qetësuar Bashkimin Evropian për mosgatishmërinë e Apple për të miratuar standardin e industrisë, por për të ofruar lidhje më të shpejtë për pajisje të ndryshme periferike të nivelit Pro dhe për transferime video dhe fotosh me shpejtësi të lartë në Mac.

Kjo nuk duket e sigurt, por disa raporte thonë se Apple mund të vazhdojë të kufizojë ekranet ProMotion 120Hz në iPhone 14 Pro dhe iPhone 14 Pro Max. Kjo mundëson lëvizje më të qetë dhe animacione, si dhe lojë më të rrjedhshme dhe riprodhim më të mirë të filmave për titujt e mbështetur. Dhe pasi të keni provuar një panel 120 Hz në një telefon, është e vështirë të ktheheni.

Unë gjithashtu supozoj se iPhone 14 Pro dhe iPhone 14 Pro do të vazhdojnë të ofrojnë ekskluzivisht një zmadhim telefoto. Disa nuk e shqetësojnë këtë mungesë dhe mendojnë se kamera ultra e gjerë është mjaft e mirë në iPhone-ët e zakonshëm. Por unë personalisht nuk do të doja të hiqja dorë nga ai fleksibilitet kur shkrepni, edhe nëse nuk pritet një zmadhim më i fuqishëm i periskopit deri në iPhone 15.

Shtoni të gjitha – duke përfshirë mundësinë e një maksimumi 2 TB hapësirë ​​ruajtëse – dhe iPhone 14 Pro dhe iPhone 14 Pro mund të jenë fjalë për fjalë në ligën e tyre në vitin 2022. Nga njëra anë, kjo është një gjë e mirë në kuptimin që është më mirë justifikon premiumin ndaj modeleve të rregullta. Por kam gjithashtu ndjenjën se blerësit e iPhone 14 dhe iPhone 14 Max mund të ndihen të mangët nëse janë ende të mbërthyer me një nivel, ekran 60 Hz, një kamerë me rezolucion më të ulët dhe portë Lightning.

Ne do të duhet të shohim se cili nga këto thashetheme do të jetë i vërtetë, por tani do të thosha se iPhone 14 Pro dhe Pro Max do të ishin telefonat që do të dëshiroja – dhe ata mund të duken si të vetmit iPhone me të vërtetë të rinj .