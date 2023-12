Tre këshilla si të zgjidhni smartfonin e duhur Android

Ndërsa po i afrohemi me shpejtësi festave në fund të vitit 2023 dhe ofertat e para të Krishtlindjeve në telefonat inteligjentë gjithashtu fillojnë të shfaqen në internet, ka ardhur koha të mendojmë me kujdes për të kuptuar se si ta zgjedhim më mirë.

Faktori i parë që duhet marrë parasysh është gjithmonë çmimi. Caktimi i një buxheti është thelbësor për të qenë në gjendje të zgjidhni një smartphone me njohuri të plotë të fakteve. Natyrisht, shifra nuk mund të jetë joreale dhe duhet të paktën të fillojmë të dimë se si janë strukturuar diapazoni kryesor i çmimeve. Po flasim, për shembull, për telefonat inteligjentë të nivelit fillestar nën 300 euro. Me 300-500 euro ne jemi përkundrazi në rangun e mesëm, ndërsa për të folur për majë të gamës duhet të kalojmë murin prej 700 eurosh. Mbi 1000, ne zakonisht i referohemi telefonave inteligjentë Premium, të dedikuar për performancën absolute në të gjitha fushat dhe me të gjitha teknologjitë më të fundit në bord.

E dyta, por jo më pak e rëndësishme: kujtesa. Ne duhet të mësojmë të kuptojmë se sa memorie nevojitet në përdorimin tonë të përditshëm dhe, mbi të gjitha, të bëjmë dallimin midis RAM-it dhe ruajtjes. RAM-i është thelbësor në mbështetjen e performancës së sistemit, ju lejon të mbani disa shembuj në memorie në të njëjtën kohë dhe të merrni një përvojë përgjithësisht më të qetë. Sot vështirë se mund t’ju rekomandojmë të shkoni nën 4 GB, ndërsa idealja do të ishte midis 6 dhe 8 GB nëse keni një buxhet të kufizuar, por jo shumë.

Magazinimi, nga ana tjetër, është një parametër jashtëzakonisht subjektiv. Për përdorim të lehtë, edhe shkurtimet bazë prej 64 GB mund të jenë të mira, por këshilla që ju japim është të kalibroni veten bazuar në hapësirën e pranishme në pajisjen tuaj të vjetër dhe të kërkoni një pikë përmirësimi në krahasim me atë, në proporcion me pritshmëritë tuaja: synoni për 512 GB ose 1TB vetëm “si kompensim” sepse më parë kishe pak hapësirë ​​mund të rezultonte e padobishme dhe kundërproduktive pasi memoria ka një kosto që do të shkurtonte një pjesë të buxhetit që mund të shpenzoje diku tjetër, si për performancën ose në kamerë.

Së treti, nëse ju nevojitet për foto, përpiquni të merrni një ide bazuar në rishikimet dhe testet praktike në terren. Mos u besoni megapikselëve, numrit të pafund të sensorëve ose sloganeve: kërkoni gjithmonë reagime vizuale që mund t’ju lejojnë të gjykoni në mënyrë të pavarur.