Tre hapat për të mbrojtur WhatsApp nga vjedhja e fotove dhe sulmet e hakerave

Me kalimin e kohës, platforma e mesazheve të WhatsApp është bërë një nga destinacionet virtuale më të sulmuarat me tentativat e mashtrimit në internet, me mbi 2 miliard përdorues të fituar gjatë viteve, aplikacioni në të vërtetë përfaqëson një hapësirë të madhe për mashtrime të mundshme nga hakerat.

Por ka një mënyrë që përdoruesit e këtij aplikacioni të mos bien pre e mashtrimeve dhe të jenë të mbrojtur, duke marrë disa masa paraprake.

Një nga mashtrimet më të përhapura në WhatsApp është mashtrimi me kod, në të cilin autorët përpiqen të vjedhin llogarinë e “viktimave”. Për t’u mbrojtur si masë parandaluese dhe të pagabueshme nga kjo dhe përpjekjet e tjera për të vjedhur llogarinë tuaj ekziston një mënyrë shumë e thjeshtë, aktivizoni verifikimin me dy hapa, veprime brenda aplikacionit.

Opsioni gjendet në cilësimet e llogarisë WhatsApp dhe pasi të aktivizohet mbron këdo që përpiqet të hyjë në llogarinë tuaj. Hakerat i vendos përpara dy kërkesave për njohje: I pari është kodi 6-shifror i dërguar nga WhatsApp me SMS në llogarinë e përdoruesit.

I dyti është një kod tjetër me të njëjtën gjatësi të zgjedhur nga ju kur aktivizoni aplikacionin.

Në këtë mënyrë, edhe nëse mashtruesit do të merrnin disi kodin e aktivizimit të SMS, ata përsëri do të mbeteshin pa një pjesë të fjalëkalimit. Kërkesa e vetme është që identifikimi me dy faktorë (pasworde) të mos shndërrohet në problem, ose të mos tregohet i padobishëm është të krijoni një kod që nuk është shumë i lehtë për t’u gjetur dhe mbi të gjitha për të mos e harruar atë.

Në muajt e fundit, ka pasur informacione për defekteve (bug) të brendshëm që lejuan hakersat të marrin kontrollin e disa funksioneve të telefonit thjesht, duke ju dërguar imazhe ose video të keqformuara që përmbajnë kode të dëmshme.

Për shumicën e njerëzve, mbajtja e azhurnuar e aplikacionit është i mjaftueshëm për të mbrojtur veten nga ky kërcënim, por ata që duan një super shtesë mbrojtjeje mund të ç’aktivizojnë opsionin që shkarkon automatikisht dhe ruan të gjitha fotot dhe videot që dërgojnë kontaktet te aplikacioni.