Teknologjia e re që ka sjellë kompania e minierave

Mbajtja e sigurt e minatorëve dhe punëtorëve të tunelit ka qenë gjithmonë një prioritet kryesor për industrinë e minierave. Pavarësisht se kompanitë e minierave dhe ndërtimit zbatojnë sisteme dhe procese për të mbështetur një qasje “zero dëm”, incidente dhe lëndime ende ndodhin.

Në dhjetor 2020, Sandvik njoftoi se do të blejë DSI Underground, një furnizues lider në botë i produkteve, sistemeve dhe zgjidhjeve të mbështetjes tokësore për industrinë e minierave nëntokësore dhe tuneleve. Kompania ofron një gamë të gjerë të produkteve, sistemeve dhe zgjidhjeve të mbështetjes dhe përforcimit të tokës. Blerja, një nga më të mëdhatë në historinë e Sandvik, u finalizua në korrik 2021.

Një ambient i sigurt pune

“Produktet dhe shërbimet e sigurta dhe të besueshme të mbështetjes tokësore janë thelbësore për industritë e minierave dhe tuneleve,” thotë Derek Hird, CEO për rajonin e Azi-Paqësorit të DSI Underground. “Produktet e DSI Underground janë kritike për produktivitetin dhe një mjedis të sigurt pune duke mbështetur çatinë nën tokë.”

DSI Underground ka një histori të vendosur të fokusimit në inovacionin teknik. “Ne kemi një tubacion të gjatë zhvillimesh teknike, duke filluar nga përmirësimet e produkteve deri te produktet e gjeneratës së ardhshme si bulonat e injektueshme vetë-shpuese,” thotë Hird. “Ndërsa minierat shkojnë më thellë dhe nevoja për mbështetje më të madhe të kapaciteteve rritet, ekipi ynë i R&D mund të ndihmojë me projektimin dhe testimin.”

Përveç fokusimit në zhvillimin e produktit, DSI Underground fokusohet në përmirësimin e prodhimit dhe investimet kapitale në fabrikat e saj për të siguruar që ato të nxisin efikasitetin e brendshëm në prodhim. Kjo është ajo ku DSI Underground duke u bërë pjesë e Sandvik do të bëjë një ndryshim. Së bashku do të jemi një ofrues i plotë i shërbimit. Dixhitalizimi dhe automatizimi do të jenë gjithnjë e më thelbësore në bërjen e minierave nëntokësore më të sigurta, më efikase dhe të qëndrueshme. Megjithatë, instalimi i mbështetjes tokësore mbetet prapa proceseve të tjera në ciklin e gërmimeve nëntokësore në këto zona.

“Kjo është ajo ku DSI Underground duke u bërë pjesë e Sandvik do të bëjë një ndryshim,” thotë Michael Reich, President i divizionit të ri të mbështetjes tokësore në Sandvik Mining and Rock Solutions, i formuar nga DSI Underground. “Së bashku do të jemi një ofrues i plotë i shërbimit të procesit të gërmimit nëntokësor,” thotë ai. “Ne do të shfrytëzojmë një kombinim të pajisjeve, teknologjisë së shpimit dhe mbështetjes tokësore për të përmirësuar sigurinë dhe shpejtësinë e instalimit të mbështetjes tokësore, duke zhbllokuar vlerën për klientët tanë.”

DSI Underground

DSI Underground është furnizuesi kryesor në botë i produkteve, sistemeve dhe zgjidhjeve të mbështetjes tokësore për industrinë e minierave nëntokësore dhe tuneleve. Me sistemet e bulonave lider në treg, kimikatet e injektimit dhe kapsulat me rrëshirë, ekspertiza kryesore e DSI Underground është në përforcimin e minierave, tuneleve dhe strukturave nëntokësore, duke garantuar që klientët të qëndrojnë të sigurt nën tokë, ndërsa përparojnë drejt objektivave të tyre më shpejt dhe me efikasitet./h.ll/albeu.com