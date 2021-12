Samsung Galaxy S22 do të ketë një ekran unik (FOTO LAJM)

Gjithnjë e më shumë detaje po bëhen të njohura rreth serisë së ardhshme të telefonit inteligjent të Samsung. Dizajni gjithashtu duket se konfirmohet.

Samsung do të prezantojë gamën e re të telefonave në shkurt. Disa detaje rreth pajisjeve Galaxy S22 tashmë janë zbuluar paraprakisht. Tani është zbuluar një lajm tjetër se Samsung zbulon dizajnin e telefonave inteligjent të ardhshëm. Diheshin edhe disa detaje rreth ekranit.

Samsung Galaxy S22 + dhe Samsung Galaxy S22 Ultra, do të kenë një ekran me një shkëlqim maksimale prej 1750 nits.

Kjo do të thotë që modeli Plus në veçanti duhet të marrë një rritje të konsiderueshme për sa i përket shkëlqimit maksimal në krahasim me paraardhësin e tij. Galaxy S21 + kishte një shkëlqim maksimal prej 1300 nits.

Ka më pak rritje për Galaxy S22 Ultra. Sepse modeli i mëparshëm tashmë kishte një shkëlqim maksimal prej 1500 nits.

Ajo që bie veçanërisht në sy është diferencimi i ri midis Galaxy S22 dhe Galaxy S22 +. Ndërsa modelet e mëparshme kishin ende të njëjtin ndriçim të ekranit, ndoshta do të ketë një ndryshim të qartë në ekran në pajisjet e ardhshme.

Galaxy S22 + dhe Galaxy S22 kanë një modul të veçantë kamere që zgjatet pak. Këndet e rrumbullakosura mund të shihen gjithashtu në imazhet e rrjedhura. Foto të tjera të pajisjeve të ardhshme kanë dalë nga blogu i teknologjisë gsmarena.

Çmimet e pajisjeve S22

Sa do të kushtojnë pajisjet e ardhshme më të mira Samsung, tashmë është zbuluar. Prandaj, telefonat inteligjentë S22 do të fillojnë me një çmim të ngjashëm me vitin e kaluar. Nëse rrjedhjet janë të sakta, mund të priten çmimet e mëposhtme:

Samsung Galaxy S22: nga 849 euro

Samsung Galaxy S22 +: nga 1,049 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra ose Note: nga 1249 euro.