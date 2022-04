Risia e TikTok për të reduktuar ngacmimet seksuale

Në TikTok vjen butoni “Mos pëlqe” për komente, një risi që lejon përdoruesit të zgjedhin përgjigjet që i konsiderojnë të parëndësishme ose të papërshtatshme, për të thjeshtuar punën e monitorimit nga ekipet e dedikuara.

Është një nga mjetet e reja të censurës për postimet e lançuara nga rrjeti social, për të reduktuar përmbajtjen që shkel rregullat e sjelljes së abonentëve. Kjo u bë e ditur nga vetë kompania në publikimin e raportit periodik për zbatimin e udhëzimeve, referuar tremujorit të fundit të 2021.

Nga tetori deri në dhjetorin e kaluar, TikTok hoqi 14.7% më shumë postime në lidhje me ngacmimet seksuale, me zero shikime, domethënë, përpara se të bëheshin virale midis abonentëve. Censura u rrit me 10.9% për sjelljet e urrejtjes dhe me 16.2% për ata me ekstremizëm të dhunshëm. Po rriten edhe heqjet për postimet për vetëlëndim, vetëvrasje dhe veprime të rrezikshme, më të frikshmet nga prindërit dhe kujdestarët, me + 7,7% krahasuar me tremujorin e mëparshëm.

“Për të mos stimuluar ndjenja negative midis njerëzve në komunitet ose për të demoralizuar krijuesit, vetëm personi që klikon për të “mospëlqyer” një koment do të mund ta shohë atë, shpjegon Cormac Keenan, Shefi i Trustit dhe Sigurisë nga TikTok.

“Për ta bërë atë më të lehtë për të gjetur dhe përdorur mjetet e ofruara nga platforma, ne po eksperimentojmë me rikujtues që do t’i udhëheqin krijuesit drejt filtrimit, bllokimit të shumëfishtë dhe fshirjes së komenteve. Krijuesit janë përgjegjës për të vendosur se kush mund të komentojë mbi përmbajtjen e tyre nga “të gjithë”, “miqtë” ose “askush”. Cilësimi “të gjithë” nuk ofrohet për fëmijët nën 16 vjeç.