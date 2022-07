Risia e radhës në WhatsApp, një avatar mund t’u përgjigjet thirrjeve

Së shpejti do të jemi në gjendje të kemi një avatar që t’i përgjigjet thirrjeve video që vijnë në WhatsApp për ne.

Ky është një veçori kurioze, e cila do të ishte pjesë e një strategjie më të gjerë mbi metaversen e kompanisë mëmë Meta, të zbuluar në kodin e versionit eksperimental për Android (numri 2.22.15.5) nga faqja WABetaInfo.

Sajti pretendon se të dhënat na bëjnë të mendojmë se WhatsApp po punon për të futur mundësinë e shtimit të një avatari në profilin e shërbimit të mesazheve, pavarësisht nëse ai rifillon pamjen reale të përdoruesit, pak si ndodh në Facebook dhe Instagram ku personazhet mund të përdoren si ngjitëse për t’u aplikuar në foto dhe video.

Megjithatë, në rastin e bisedave, qëllimi do të ishte shumë më i gjerë dhe do të synonte të animonte avatarin në mënyrë që të shfaqet në sfondin e një videotelefonate, me shprehjen e fytyrës që riprodhon, në sinkron, atë realen e personit që është para telefonit. Një ekran i ndarë nga WABetaInfo tregon një buton të ri të etiketuar “Kalo në avatar” që përdoruesit do të duhet të shtypin për të kaluar midis furnizimit të drejtpërdrejtë të kamerës dhe personazheve të animuar. Nuk ka indikacione për një kohë të mundshme të nisjes, e cila, për momentin, do të ndikonte vetëm në versionin Android të aplikacionit.

Sipas ekspertëve, lëvizja është pjesë e planit më të madh të pronarit të WhatsApp Meta për të lançuar metaverset e tij, në të cilin platformat e ndryshme që ai menaxhon do të jenë në gjendje të kanalizojnë për të ofruar një përvojë të unifikuar. Lidhur me këtë, disa ditë më parë, Zuckerberg kishte zyrtarizuar ardhjen e ardhshme të një dyqani virtual veshjesh për avatarët e grupit, me veshje në bashkëpunim me Prada, Balenciaga dhe Thom Browne./albeu.com