Aridge, kompani e krijuar nga prodhuesi kinez i automjeteve elektrike XPeng, planifikon të vërë në përdorim në gjysmën e dytë të vitit 2027 një sistem modular transporti. Ai përbëhet nga një automjet tokësor me gjashtë rrota dhe një mjet elektrik fluturues me dy vende.
Projekti mban emrin “Land Aircraft Carrier” dhe të kujton mjetet futuriste të serialit të animuar “The Jetsons”. Por automjeti nuk ngrihet nga rruga: ai e mbart modulin ajror brenda vetes, ndërsa ky i fundit shkëputet përpara fluturimit.
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Sipas Aridge, moduli mund të fluturojë deri në 1.000 metra lartësi dhe të përshkojë afërsisht 30 kilometra për çdo karikim. Sistemi pritet të kushtojë rreth 300 mijë dollarë.
Automjeti që transporton modulin ka përmasa të përafërta me një furgon. Prodhuesi thotë se dyert e pasme hapen vetë dhe mjeti fluturues del prej tij në më pak se pesë minuta. Moduli, me madhësi të ngjashme me një makinë të vogël, përdor gjashtë helika elektrike të tipit të dronëve, të cilat palosen kur transportohet ose ruhet.
Projekti u prezantua nga Deli Zhao në konferencën e teknologjisë Web Summit, në Lisbonë. Siç raportoi The Guardian, Zhao tha se synimi është që në gjysmën e dytë të vitit 2027 sistemi të jetë gati për pilotë amatorë në zonat rurale dhe për shërbimet kineze të emergjencës. Ai u shpreh se po afrohet një kohë kur çdokush mund të bëhet kapiten.
Sipas kompanisë, zhvillimi dhe provat e mjetit në Guangzhou kanë marrë rreth një dekadë. Autoritetet kineze të aviacionit civil e kanë miratuar për përdorim të kufizuar.
Për drejtimin e modulit parashikohen dy mënyra. Një sistem automatik i programueshëm mund ta dërgojë në një destinacion të caktuar dhe ta ulë, ndërsa kontrolli manual bëhet me një levë të vetme, mënyrë që kompania e quan “fluturim me një dorë”.
Zhao është pilot i kualifikuar dhe pretendon se mund t’ia shpjegojë dikujt komandat kryesore brenda pesë minutash. Kjo nuk do të thotë se një demonstrim kaq i shkurtër zëvendëson trajnimin apo lejet që mund të kërkohen për pilotim. Sipas tij, në testime nuk ka pasur të lënduar. Mes përdoruesve të parë që synohen janë të apasionuarit pas zhytjes, sërfit, aventurave jashtë rruge dhe fluturimit.
Megjithatë, mjeti nuk është ende një zgjidhje për të shmangur trafikun e përditshëm. Për momentin, fluturimet parashikohen vetëm në zona të miratuara në Kinë dhe për ekipet e emergjencës që duhet të shkojnë në terrene të vështira.
Aridge ka lidhur marrëveshje edhe me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe me vende të Azisë Juglindore për ta shtrirë përdorimin e sistemit. Nuk dihet ende se kur ai mund të ofrohet jashtë Kinës. Zhao tha se kompania synon të hyjë në tregun evropian sa më shpejt.
Ky projekt vjen ndërsa Kina po investon në të ashtuquajturën “ekonomi e lartësive të ulëta”, që përfshin dronët, transportin ajror dhe shërbimet e kryera pranë sipërfaqes së tokës. Në Kinë ndodhet edhe selia e DJI-së, prodhuesit më të madh të dronëve në botë.
Të dhënat e Administratës së Aviacionit Civil të Kinës, të cituara në raportim, tregojnë se në fund të vitit 2025 në vend ishin regjistruar 3,3 milionë dronë civilë. Autoriteti e vlerësonte sektorin në rreth 211 miliardë dollarë për vitin 2025 dhe parashikon që vlera e tij të shkojë në 524,7 miliardë dollarë deri më 2035. Ndërkohë, disa kompani po përpiqen të nxjerrin në treg makina fluturuese dhe taksi ajrore.
Vizioni i Zhao është që në të ardhmen të gjitha makinat të kenë krahë dhe transporti të kalojë nga dy përmasa në tri. Tani për tani, “Land Aircraft Carrier” synon përdorime të kufizuara; realizimi dhe zgjerimi i tij do të varen nga certifikimi, infrastruktura dhe rregullat e aviacionit.