Padi ndaj OpenAI, Anthropic dhe kompanive të tjera të IA-së: Nuk mund ta mbajnë teknologjinë nën kontroll

Një grup organizatash jofitimprurëse iu drejtua gjykatës të enjten për të kërkuar ndalimin e zhvillimit të modeleve të avancuara të inteligjencës artificiale. Sipas tyre, kjo teknologji mund të sjellë rreziqe të rënda për njerëzimin.
Aleanca për IA të Sigurt, Fondi i Arsimit të Pazëvendësueshëm, Qytetari Publik dhe Iniciativa Heat e paraqitën padinë në Gjykatën e Lartë të San Franciskos. Ajo drejtohet kundër Anthropic, Google, Meta, OpenAI dhe SpaceX Super Intelligence (SpaceXSI).
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Drejtori ekzekutiv i Aleancës për IA të Sigurt, Brendan Steinhauser, tha se drejtuesit e këtyre kompanive po vijojnë të krijojnë sisteme gjithnjë e më të sofistikuara, ndonëse më parë kanë pranuar se pasojat e tyre mund të jenë katastrofike.
Sipas Steinhauser, kompanitë po e përshpejtojnë zhvillimin dhe nxjerrjen në treg të teknologjive të fuqishme të IA-së, pa mundur të garantojnë sigurinë e tyre apo të sigurojnë që ato do të mbeten nën kontroll të besueshëm. Ai shprehu shqetësim edhe për përdorimin gjithnjë e më të madh të sistemeve të IA-së në kërkimin dhe zhvillimin e vetë këtyre sistemeve.
Asnjëra prej pesë kompanive nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave për koment lidhur me padinë.
Çështja u ngrit në një kohë kur shqetësimet për sigurinë e IA-së janë shtuar pas raportimeve për disa incidente, në të cilat agjentë autonomë dyshohet se kanë ndërmarrë veprime pa autorizim.
Paditësit paralajmërojnë se rreziku mund të rritet teksa zhvilluesit mbështeten gjithnjë e më shumë te modelet e IA-së për të projektuar dhe përmirësuar brezat pasues të këtyre sistemeve, me mbikëqyrje të kufizuar nga njerëzit. Ata thonë se ky proces, i njohur si «vetëpërmirësim rekursiv», mund ta bëjë teknologjinë e avancuar gjithnjë e më të vështirë për t’u kontrolluar.
Në padi thuhet se të paditurit janë të vetëdijshëm që sistemet nuk veprojnë gjithmonë në përputhje me synimet e tyre. Sipas dokumentit, ata e dinë gjithashtu se nuk ekziston një mënyrë e besueshme për t’i kontrolluar këto sisteme dhe për të parandaluar dëmet që mund të shkaktojnë.
Organizatat jofitimprurëse iu referuan edhe deklaratave të mëparshme të drejtuesve të industrisë për rreziqet e mundshme. Në vitin 2015, drejtori ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman, paralajmëroi se inteligjenca artificiale mund t’i jepte fund njerëzimit. Drejtori ekzekutiv i Anthropic, Dario Amodei, vlerësoi në vitin 2025 se mundësia që zhvillimi i saj të sillte pasoja katastrofike ishte 25%.
Ndërsa vëmendja ndaj sigurisë së IA-së është shtuar, drejtuesit e teknologjisë kanë theksuar përkushtimin e tyre ndaj zhvillimit të përgjegjshëm dhe forcimit të masave mbrojtëse. Në tetor, figura të njohura të industrisë, mes tyre Altman, Amodei dhe drejtori ekzekutiv i SpaceX, Elon Musk, mbështetën një ngadalësim të koordinuar të zhvillimit të IA-së.
Qëndrimet e tyre erdhën pas paralajmërimit të një studiuesi të Anthropic, i cili vlerësoi në 10% rrezikun që inteligjenca artificiale të shkaktonte zhdukjen e njerëzimit.