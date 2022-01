Modelet e iPhone që pritet të dalin “jashtë loje” shumë shpejt

Me iOS 14, Apple e ngriti atë në një nivel ku u lejonte përdoruesve të luanin me ekranin bazë dhe të shtonin miniaplikacione. Një vit më vonë, Apple rafinoi më tej përvojën e përdoruesit dhe bëri disa ndryshime të rëndësishme.

Përveç kësaj, iOS 15 ishte i pajtueshëm me të gjithë telefonat inteligjentë që përdornin iOS 14 që është një shenjë e madhe. Sidoqoftë, iOS 16 dhe iPadOS 16 do të jenë të ndryshëm pasi disa modele iPhone dhe iPad nuk do të jenë më të pajtueshëm.

Sipas burimeve të brendshme, iPhonesoft sugjeron që iPhone 6s, iPhone 6s Plus dhe iPhone SE i gjeneratës së parë nuk do të jenë në përputhje me iOS 16. Përveç kësaj, iPadOS 16 gjithashtu do të heqë mbështetjen për iPad mini 4, iPad Air 2, i pesti- gjeneral iPad dhe iPad Pro 2015. Kjo është vetëm një thashethem në këtë pikë dhe fjala e fundit i mbetet Apple. Do të kemi detaje konkrete mbi pajtueshmërinë me iOS 16 në eventin WWDC të Apple vitin e ardhshëm.

Burimi raportoi saktë pajisjet e përputhshme përpara kohe për iOS 14 dhe iOS 13. Për iOS 15, u raportua se iPhone 6s dhe iPhone SE origjinal nuk do të mbështesin iOS 15, por Apple e pa të arsyeshme t’i shtonte ato në listë. Sidoqoftë, nëse rezulton e vërtetë, mund të supozojmë se iOS 16 do të kërkojë çipa A10 si kërkesë minimale për ndërtimin.

Edhe nëse Apple heq iPhone 6s dhe iPhone SE nga lista e përputhshmërisë, telefonat inteligjentë kanë jetuar ende një jetë të gjatë që kur u lansuan në 2015 dhe 2016, respektivisht. Për sa i përket iPadOS 16, iPad mini 4 tashmë do të kthehej përpara lëshimit të iPadOS 16.