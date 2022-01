Microsoft po planifikon të blejë kompaninë “Activision Blizzard” për 68.7 miliard dollarë

Microsoft thotë se planifikon të blejë kompaninë e madhe të lojërave ‘Activision Blizzard ‘në një marrëveshje me vlerë 68.7 miliardë dollarë (50.57 miliardë paund).

Do të ishte blerja më e madhe në historinë e kompanisë dhe pritet të finalizohet në vitin 2023.

Lëvizja do të thotë që Microsoft do të marrë pronësinë e ekskluziviteteve të lojërave si Call of Duty, Warcraft dhe Overwatch.

Microsoft pretendon se do t’i ndihmojë ata të rrisin biznesin e tyre të lojërave në celular, PC dhe console, së bashku me sigurimin e blloqeve ndërtuese për metaverse.

Kjo marrëveshje është më e madhja në historinë e lojrave dhe vjen një vit pasi Microsoft bleu një tjetër kompani me ndikim të lojrave, ‘Bethesda’ për 7.5 miliardë dollarë.

Satya Nadella, kryetar dhe CEO i Microsoft tha: “Ne po investojmë thellësisht në përmbajtjen e klasit botëror, komunitetin dhe renë kompjuterike për të futur në një epokë të re të lojrave që vendos lojtarët dhe krijuesit të parët dhe i bën lojërat të sigurta, gjithëpërfshirëse dhe të arritshme për të gjithë.”

‘Activision Blizzard’ ka studio me afro 10,000 punonjës./ h.ll/albeu.com