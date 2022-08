Kështu do të duket iPhone 14, publikohen fotot pak ditë para se të dalë në treg (FOTO LAJM)

Një video e shkurtër e publikuar në faqen e mediave sociale kineze Weibo ka dhënë një sugjerim se si do të duket iPhone 14. Apple pritet të zbulojë gjeneratën e ardhshme të iPhone-ve më 7 Shtator. Nga videoja, vihet re se telefoni duket të jetë vjollcë vetëm nga këndvështrime të caktuara.

Apple thuhet se po planifikon të lëshojë gamën e re të iPhone në ngjyrë vjollce, blu, ari, grafit dhe argjend. Sipas informacioneve që kanë rrjedhur në internet, kamera e iPhone 14 parashikohet të ketë përmirësime të rëndësishme në modelet e mëparshme në krahasim me modelet e mëparshme.

Analisti Ming-Chi Kuo zbuloi vitin e kaluar se ai priste që iPhone 14 të kishte një kamerë 48 megapikselë. Telefonat ka të ngjarë të kenë gjithashtu kapacitet regjistrimi video 8K, duke e çuar gamën e iPhone 14 në “nivelin tjetër”. Gjithashtu seria e re e telefonave mund të jetë më e madhe se modelet e mëparshme.

Sipas asaj që tha Ming-Chi Kuo, analisti i Apple, çmimi i tij do të rritet me 15%. Kjo do të thotë se iPhone 14 mund të shitet për 1,349 dollarë.