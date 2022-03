Hakeri vjedh 625 milionë dollarë nga blockchain pas lojës NFT Axie Infinity

Afërsisht 625 milionë dollarë kriptomonedhë është vjedhur nga Ronin, zinxhiri i bllokut që qëndron në themel të lojës së njohur të kriptove Axie Infinit. Operatori Ronin dhe Axie Infinity Sky Mavis zbuloi shkeljen të martën dhe ngriu transaksionet, e cila lejon depozitimin dhe tërheqjen e fondeve nga blockchain e kompanisë.

Sky Mavis thotë se po punon me organet e zbatimit të ligjit për të rikuperuar 173,600 Ethereum (aktualisht me vlerë rreth 600 milionë dollarë) dhe 25.5 milionë USDC (një kriptomonedhë e lidhur me dollarin amerikan) nga autori, i cili e tërhoqi atë nga rrjeti më 23 mars.

Sipas Sky Mavis, një haker përdori çelësa të hakuar të sigurisë për të komprometuar nyjet e rrjetit që vërtetojnë transferimet në dhe nga zinxhiri i bllokut Ronin. Kjo lejon që hakeri të tërheqë në heshtje sasi të mëdha të Ethereum dhe USDC. Transferimi u zbulua dje gati një javë më vonë, kur një përdorues tjetër u përpoq të tërhiqte 5,000 Ethereum përmes urës.