Gjiganti kinez i elektronikë “Oppo” gati të shpikjen e syzeve inteligjente

Syzet inteligjente supozohej të ishin gjëja tjetër e madhe, gati një dekadë më parë. Përpara 2021, ato nuk kanë arritur të bëhen pjesë e jetës sonë të përditshme, të reduktuara në një cep kryesisht të harruar të historisë së teknologjisë së konsumatorit.

Gjigandi kinez i elektronikës së konsumit Oppo dëshiron ta ndryshojë këtë dhe ka marrë goditjen e tij të parë komerciale në bërjen e syzeve inteligjente. “Hyni në Oppo Air Glass, një palë syze të lehta të krijuara për t’ju ndihmuar të “përfitoni më shumë nga jeta e përditshme”.

Oppo Air Glass është në thelb një grup syzesh që vijnë me një shtojcë shtesë të kornizës prej xhami që mbërthehet në mënyrë magnetike në anën e djathtë të kornizës. Korniza, e cila ka një komponent magnetik, përdoret për të vendosur projektorin, motherboard, platformën Snapdragon Wear 4100, baterinë, antenat Wi-Fi dhe Bluetooth, mikrofonat dhe një altoparlant. Aktualisht nuk ka kamera në këtë pjesë të syzeve ndryshe nga syzet inteligjente (të diskutueshme) të Facebook.

Gjëja e mrekullueshme për xhamin e ajrit? Mund ta përdorni duke rrëshqitur shiritin me prekje në anën e djathtë të kornizës, si dhe me gjeste me duar dhe tundje koke. Nuk ka tela në këtë pajisje, vetëm ajo bashkëngjitje e fiksuar, e çiftuar nëpërmjet Bluetooth me telefonin Reno 6 Pro që më dërgoi Oppo, ose Watch 2 të kompanisë. (The Air Glass nuk ka ende mbështetje për telefonat e tjerë Android ose iOS .)

Tani për tani, Air Glass do të marrë një lëshim të kufizuar brenda Kinës kontinentale në tremujorin e parë të 2022. Duket se Oppo po teston tregun duke pasur parasysh paraqitjen më të vogël, por nuk do të habitesha nëse do të marrë një lëshim më të gjerë ndërkombëtar në të ardhmen vjet. Detajet e çmimit nuk ishin të disponueshme në kohën e shkrimit.

Për të kuptuar hapësirën që mbush Oppo’s Air Glass në botën e syzeve inteligjente, le të shqyrtojmë fillimisht se çfarë nuk është. “Air Glass” nuk është një palë syze VR, që ju shkëputin nga mjedisi i botës reale, as nuk përpiqet t’ju transmetojë në metaverse ose në ndonjë botë tjetër virtuale. Oppo thotë se përpiqet të ndihmojë realitetin në vend që ta shtojë atë.

Bazuar në kohën time të kufizuar me Air Glass, mendoj se Oppo e arrin këtë. Glass ndihmohet nga forma e tij unike dhe dizajni i lehtë (30 gram), i cili mundëson përdorimin e përditshëm dhe e bën pajisjen më funksionale. Për mua, “Air Glass” duket se ofron një mënyrë praktike dhe miqësore për përdoruesit për personin mesatar që të përshtatet me perspektivën e syzeve inteligjente.

Fatkeqësisht, nuk isha në gjendje të testoja të gjitha funksionet e “Air Glass”. Teksti i shfaqur më dukej i turbullt dhe nganjëherë i palexueshëm, edhe pse përdorja lente kontakti me recetë. Nëse keni vizion 20/20, ka të ngjarë që nuk do të hasni në këtë çështje.

Prapëseprapë, unë isha në gjendje të përjetoja “Air Glass” në një nivel më bazë. Duke rrëshqitur prapa në kornizë, mund të kontrolloja motin, të lexoja kalendarin tim dhe të përdorja një funksion mbresëlënës si teleprompter. Për ta përdorur atë, gjithçka që duhet të bëni është të ngarkoni një dokument në aplikacionin Smart Glass, të shtypni luajtjen në telefon dhe më pas ai skenar do të shfaqet në një format rrotullues në syzet tuaja. Duket ideale për të mbajtur fjalime në Zoom ose për t’iu referuar shënimeve gjatë një takimi në internet. Oppo thotë se përdor një teknologji të valëve optike, një teknologji relativisht e pjekur tashmë e përdorur industrialisht, për të paraqitur informacionin. Vetë ekrani është mjaft i ndritshëm, duke ofruar një ndriçim maksimal prej 1400 nits me rezolucion 640 x 480 pixel./h.ll/albeu.com