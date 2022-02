Facebook dhe Instagram mund të mbyllen në BE, “Meta” kërcënon për këtë arsye

RT

Shërbimet e Facebook dhe Instagram në Evropë mund të mbyllen nëse kompania e tyre mëmë, Meta, nuk mund të përpunojë, ruajë dhe transferojë të dhëna nga përdoruesit evropianë në serverët me bazë në SHBA, ka paralajmëruar gjiganti i teknologjisë. Një numër i mediave cituan dosjet e saj vjetore me Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA në raportimin e zhvillimit.

Pika kryesore e pengimit për Meta janë transferimet transatlantike të të dhënave, të cilat rregullohen nga një sërë marrëveshjesh që kompania përdor si bazë ligjore për ruajtjen e të dhënave nga përdoruesit e BE-së në serverët e SHBA. Këto marrëveshje janë aktualisht nën shqyrtim ligjor dhe rregullator në Evropë dhe potencialisht mund të ndikojnë në aftësinë e Meta për të ofruar shërbim këtyre platformave

Në raport, Meta deklaroi se ka gjasa të mos jetë në gjendje të ofrojë një numër të produkteve dhe shërbimeve më të rëndësishme, duke përfshirë Facebook dhe Instagram, në Evropë nëse një kornizë e re e transferimit të të dhënave transatlantike nuk miratohet dhe firma nuk është në gjendje për të përdorur modelin aktual të marrëveshjeve ose të mbështetet në mjete të tjera alternative. /albeu.com