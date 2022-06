Evropa ka vendosur përfundimisht: Nga vjeshta e vitit 2024, të gjithë celularët, tabletët dhe kamerat do të kenë këtë karikues

Ligji i ri do të sigurojë që deri në vjeshtën e vitit 2024, të gjithë telefonat celularë, tabletët dhe kamerat të kenë të njëjtin karikues. Biljana Borzan thotë se me këtë propozim qytetarët e BE-së mund të kursejnë 250 milionë euro në vit.

Negociatorët e BE sapo kanë arritur një marrëveshje për futjen e një karikuesi të vetëm për pajisjet e vogla elektrike. Karikuesi USB-C do të bëhet një standard i ri për të gjithë BE-në, njoftoi eurodeputetja Biljana Borzan, shkruan albeu.com.

“Lajm i mirë për qytetarët, më në fund është arritur marrëveshja për futjen e një karikuesi të vetëm për pajisjet e vogla. Sipas hulumtimit tim të fundit, 92.9 përqind e qytetarëve kroatë mbështesin futjen e të njëjtit karikues për pajisjet e vogla. Domethënë, ne të gjithë kemi sirtarë të plotë të karikuesit në shtëpi, dhe përsëri me çdo pajisje duhet të blejmë një të ri. Debati im i parë për këtë temë ishte në vitin 2013, sapo erdha në Parlament. Po të ishte miratuar ky ligj kur e kërkonim, nuk do të hidheshin në mjedis 110 mijë tonë karikues”, thotë Biljana Borzan.

Ligji i ri do të sigurojë që deri në vjeshtën e vitit 2024, të gjithë telefonat celularë, tabletët dhe kamerat të kenë të njëjtin karikues. Afati i fundit për laptopët është 2025. Ligji përfshin gjithashtu konsolat e lojërave, altoparlantët, tastierat, kufjet dhe pajisje të ngjashme më të vogla.

“Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ky ligj të zbatohet mirë, gjegjësisht që pajisjet pa karikues të bëhen më të lira mesatarisht për dyqind kuna. Vlerësohet se me këtë propozim qytetarët e BE-së do të kursejnë 250 milionë euro në vit”, thotë Borzan. /albeu.com/

We have reached a deal on the common charger! 🔌👏

✔️mobile phones, tablets, e-readers, digital cameras & more #USBtypeC

✔️harmonised fast-charging technology

✔️unbundling of sale of chargers from the sale of device

🔴 Press conference at 12.30 CEST ➡️ https://t.co/TCBXxzIEdr pic.twitter.com/29JmeL0nxe

— IMCO Committee Press (@EP_SingleMarket) June 7, 2022