Çfarë duhet të bëni nëse kompjuteri nuk ndizet dhe arsyet e defektit

Le të zbulojmë arsyet pse kompjuteri nuk ndizet: altoparlanti nuk bip ose bip. Kjo do të thotë, kur kur shtypet butoni i ndezjes, kompjuteri nuk jep asnjë shenjë jete, ose nëse tregon, atëherë ato nuk janë ato që do të donim. Arsyet mund të jenë aq të thjeshta sa nuk ka furnizim me energji elektrike, ose komplekse – pajisja (memoria, HDD, etj.) është jashtë funksionit.

Para se të fillojmë të merremi me këtë problem, duhet të kontrolloni gjënë më të thjeshtë:

-A është futur priza?

-A është ndezur mbrojtësi i mbitensionit?

-A është fikur drita?

Kushtojini vëmendje monitorit. Kompjuteri mund të jetë i ndezur, por vetë monitori fiket përmes butonit ose nuk ka energji. A është i lidhur një kabllo monitori (VGA ose DVI)?

Sigurisht, sa më sipër është një domosdoshmëri që ju të shihni se çfarë po ndodh në kompjuter, por ndonjëherë përdoruesit nuk u kushtojnë vëmendje këtyre momenteve, duke krijuar kështu komplikime të tjera që kërkojnë më shumë kohë.

220V nuk vjen

Fuqia mund të mos vijë në kompjuter nëse:

Nuk ka tension në hyrje- për shembull, priza është e gabuar. Është e lehtë për tu kontrolluar – lidheni nga një prizë tjetër ose futni një pajisje elektrike të njohur që funksionon në këtë prizë. Për shembull, një kazan, tharëse flokësh ose një mbrojtës me një tregues. Zakonisht, është filtri i energjisë që unë përcaktoj nëse priza funksionon apo jo, nëse është ndezur, atëherë gjithçka është në rregull me të. Mendojmë më tej.

Pas njësisë së sistemit, ekziston një buton i veçantë për furnizimin me energji elektrike… Ju duhet që ky buton të jetë në pozicionin “1” – ndezur, nëse “0” – fikur. Nëse ky buton mungon, atëherë nuk ndërmerrni asnjë veprim në këtë fazë.

Kablloja e rrymës mund të shkëputet- tundeni atë, ose tërhiqeni dhe rilidheni.

Vetë kablloja është e gabuar- telefononi me një testues ose tregues. Nëse këto mjete nuk janë pranë, mund të merrni një kabllo tjetër rryme dhe ta zëvendësoni gjatë provës. Nëse kompjuteri ndizet, atëherë problemi ishte në kabllon e energjisë dhe thjesht duhet ta zëvendësoni (kostoja e kabllit është rreth 100 rubla.)

Pra, u siguruam që gjithçka të jetë në rregull me kabllon, le të vazhdojmë.

Monitor dhe kartë video

Nëse shtypni butonin e energjisë të kompjuterit, ai bëri një zhurmë – u ndez, atëherë duhet të kontrolloni kabllot nga njësia e sistemit në monitor. Shumë shpesh kabllot largohen nga monitori, në këtë mënyrë ju nuk shihni asgjë në monitor, por në fakt kompjuteri është i ndezur dhe po punon.

Duhet të ketë një kabllo nga njësia e sistemit që transmeton imazhin në monitor dhe një kabllo nga mbrojtësi i mbitensionit që furnizon energji. Nëse gjithçka është në rregull me këto kabllo, atëherë kushtojini vëmendje kartës video (nëse e keni të jashtme).

Nëse karta video është e gabuar, monitori do të shfaqë një dritare kërcyese “Pa sinjal”. Për të filluar, ia vlen të kontrolloni kabllon VGA ose DVI, kjo është ajo lloj lidhjeje që keni. Kontrolloni nëse është futur fort, nëse kunjat e kontakteve nuk janë të përkulura. Nxirrni kartën video dhe pastroni kontaktet me një gomë.

Nëse gjithçka tjetër dështon, përpiquni ta tërhiqni dhe kaloni kabllon në kartën video të integruar, nëse ka, sigurisht.

Defekte fizike

Gjithçka fillon me butonin e energjisë, dhe këtu do të fillojmë. Tani duhet të hapni kapakun e njësisë së sistemit dhe të shihni nëse ka ndonjë thyerje në tela. Sigurohuni që ta kontrolloni!

Sinjalet e BIOS-it

Kur shtypni butonin e ndezjes, fillon programi i vetë-testimit POST dhe nëse ai dështon (hardware nuk është i lidhur ose kontakt i dobët), shkarkimi thjesht ndalon dhe altoparlanti (altoparlanti) fillon të lëshojë bip. Sekuenca e tyre varet nga BIOS. Prej tyre mund të përcaktoni burimin e gabimit.

Ju gjithmonë do t’i gjeni këto sinjale në artikullin tim: “”. Nëse zbuloni se cila pajisje është e gabuar, provoni ta zëvendësoni atë me një tjetër, huazoni atë nga miqtë ose fqinjët. Në rast se gjithçka funksionon, mund ta blini këtë komponent.

Teli i thyer për butonin e energjisë

Nga përvoja ime, mund të them se ky problem është i rrallë, por nuk duhet të hidhet në fazën e fundit të testimit. Nëse keni një tel të prishur nga butoni i energjisë, atëherë nuk do ta ndizni kompjuterin dhe për këtë arsye sigurohuni që gjithçka të jetë në rregull me telin që del nga ky buton.

Një herë testova një kompjuter që nuk donte të ndizej. Dukej se kishte bërë gjithçka mundi, por nga kompjuteri nuk pati asnjë reagim. Pastaj hoqa kapakun e përparmë nga njësia e sistemit dhe gjeta një tel të thyer atje. Në pak minuta e lidha, e mbështjella me shirit elektrik dhe u ndez pa diskutim. Me sa duket, para meje, dikush tashmë e kishte çmontuar dhe e kishte mbërthyer aksidentalisht këtë tel, duke e shqyer kështu kur mbyllte kapakun e përparmë.

Pra, nëse keni hequr kapakun e njësisë së sistemit, atëherë mos u bëni shumë dembel për të hapur kapakun e përparmë.

Furnizimi me energji elektrike

Tani ka një zgjedhje për të blerë një njësi të furnizimit me energji elektrike dhe sigurisht që njerëzit blejnë atë që është më e lirë, sepse mendojnë se kjo nuk do të ndikojë në asnjë mënyrë në funksionimin e kompjuterit. Nëse blini një furnizim të lirë kinez me energji elektrike, atëherë mund të thoni se kompjuteri juaj do të jetojë pranë një fuçi pluhuri, i cili mund të shpërthejë në momentin më të papërshtatshëm.

Shënim: është më mirë të kurseni para, për shembull, në një kuti kompjuteri dhe të blini një furnizim normal me energji elektrike.

Furnizimi me energji elektrike është një komponent shumë i rëndësishëm në një kompjuter, pasi furnizon energji për të gjitha pajisjet në kompjuter. Prandaj, nëse kompjuteri juaj nuk ndizet – një ekran i zi i monitorit, atëherë burimi i energjisë mund të jetë shkaku i këtij avari.

Në këtë seksion do të eksperimentojmë, por nëse keni një furnizim rezervë me energji elektrike ose huazoni për një kohë nga një kompjuter tjetër (fqinj ose mik), atëherë është më mirë të lidhni menjëherë një furnizim tjetër me energji në kompjuterin tuaj. Në këtë mënyrë do të kurseni kohën tuaj. Së paku, karakteristikat e tij duhet të jenë të njëjta me tuajat, ose më mirë – do të jetë më e sakta. Ju mund t’i gjeni të gjitha të dhënat për furnizimin me energji elektrike në ngjitësen në të.

Gjëja e parë që duhet të bëni është të shkëputni kabllot e rrymës nga: disku i diskut, disketa dhe hard disku. Pastaj shkëputni kartën video, nëse keni një të jashtme, dhe hiqni RAM-in nga motherboard. Pastaj përpiquni të ndizni kompjuterin. Nëse kompjuteri bie – ai ndizet, atëherë fikeni, lidhni një pajisje, pastaj ndizni kompjuterin, nëse ndizet, atëherë lidhni një pajisje tjetër, etj. Duhet të kuptoni se cila pajisje po pengonte ndezjen e kompjuterit.

Për të testuar furnizimin me energji elektrike, do t’ju duhet një testues i tensionit. Eh, psherëtiu përdoruesit që nuk e kanë këtë pajisje. Ju kuptoj, por megjithatë ka njerëz që e blenë, pasi prishja e elektronikës nuk është e pazakontë. Marrim një testues dhe çdo lidhës të rrymës që del nga furnizimi me energji elektrike dhe matim tensionin. Duhet të ketë 5 V midis të zezës dhe të kuqes, dhe 12 V midis të zezës dhe të verdhës.

Nëse, gjatë testimit, voltazhi i furnizimit me energji ndryshon nga numrat që përmenda më lart, atëherë është koha të shkoni në dyqanin e kompjuterave për një të ri. Nga rruga, ka devijime të lejueshme gjatë matjes së tensionit. Përafërsisht 5% lejohet. Nëse keni, për shembull, 11.9, atëherë gjithçka është në rregull me furnizimin me energji elektrike dhe ju duhet ta kërkoni problemin diku tjetër.

Nëse dëshironi një furnizim modern me energji elektrike, atëherë blini 400 – 500 vat. Merrni të mesmen.

Shpesh problemet lindin për shkak të shkarkimit të baterisë, e cila ndodhet në motherboard. Nëse kohët e fundit keni pasur raste kur kompjuteri ka mbaruar, atëherë ka shumë të ngjarë që ju duhet të ndryshoni baterinë. Çmimi i baterisë është i vogël dhe mund ta blini në çdo dyqan kompjuterash.

Për të kontrolluar baterinë, hiqeni atë dhe kontrolloni tensionin në të ose thjesht zëvendësojeni.

Nëse kompjuteri bie dhe nuk ndizet, atëherë ka mundësi që memoriet të jenë të gabuara. Ekziston gjithashtu një shans i vogël që kompjuteri të mos lëshojë tinguj për shkak të mosfunksionimit të altoparlantëve. Tërhiqeni memorien nga foleja në motherboard dhe pastroni kontaktet me një gomë. Vendosini përsëri në vend dhe përpiquni t’i ndizni, nëse përsëri nuk ndizet, nxirrni përsëri dhe ngjiteni një nga një. Ndoshta një sundimtar është i gabuar.

Nëse motherboard ka lidhës të tjerë që nuk i keni përdorur për të lidhur modulin (et) RAM, atëherë provoni t’i përdorni ato.

BIOS

Pra, një opsion tjetër është se çfarë të bëni nëse kompjuteri nuk ndizet. Nëse kohët e fundit keni bërë ndonjë ndryshim në BIOS, atëherë tani duhet të ktheni cilësimet e paracaktuara. Sigurisht, pyetja është se si ta bëni këtë nëse nuk shihni asgjë?

Ju duhet të shkëputni baterinë nga motherboard, të lidhni energjinë e kompjuterit dhe të shtypni butonin e energjisë disa herë. Më pas lëreni kompjuterin pa bateri për 20-30 minuta dhe më pas futeni sërish në prizë.

Nëse disa mbishkrime shfaqen në ekranin e monitorit kur ndizni kompjuterin, por Windows nuk ngarkohet, atëherë mund të shkoni në BIOS dhe të gjeni një funksion për të rivendosur cilësimet në cilësimet e fabrikës. Pas kësaj, mos harroni të ruani ndryshimet e bëra në BIOS duke shtypur butonin F10 (zakonisht).

Motherboard

Pra, ne kemi ardhur në pjesën e fundit të këtij artikulli, si dhe atë më të pakëndshme – motherboard. Nëse motherboard juaj prishet, atëherë riparimi i saj mund të rritet në një shumë të rregullt.

Nëse do ta riparoni, atëherë mendoni, por a ka kuptim? Ndonjëherë riparimi i tij mund të kalojë 50% të kostos, dhe më pas lind pyetja, a nuk është më e lehtë të blini një të re?

Në mënyrë që të mos keni një pyetje – pse kompjuteri nuk ndizet dhe çfarë të bëni në këtë situatë, një herë në vit kryeni mirëmbajtje parandaluese me të – pastroni pluhurin dhe zëvendësoni pastën termike një herë në 2 – 3 vjet (afërsisht ). Nga rruga, pluhuri në kompjuter ndërhyn shumë në funksionimin e kompjuterit, dhe meqenëse keni hapur njësinë e sistemit, atëherë pastroni gjithçka nga brenda.

Performancë e ngadaltë, gabime aplikacioni, rindezje periodike të papritura. E gjithë kjo zbehet në krahasim me problemin shumë më të keq – pamundësinë për të nisur fare sistemin. Një situatë kur shtypja e butonit të energjisë nuk shoqërohet me ndonjë aktivitet ose çon në një bip të shkurtër të sensorëve, ndezje të LED-ve dhe mbyllje pasuese. Çfarë duhet bërë atëherë?

Kompjuteri nuk ndizet. Shkaqet e zakonshme dhe eliminimi i tyre

Furnizimi me energji elektrike i dëmtuar ose mjaftueshëm i fuqishëm

Kjo pjesë e sistemit tradicionalisht konsiderohet si një nga më të cenueshmet, sepse kur montoni një kompjuter, shumica e përdoruesve përqendrohen në një procesor me një kartë video, dhe komponentët më pak të rëndësishëm (sipas mendimit të tyre) merren me çmim të lirë. Ata nuk mund të bëjnë dallimin midis një PSU 40 $ 600W dhe një PSU $ 100W. Por furnizimet me energji të lirë zakonisht nuk korrespondojnë me karakteristikat e deklaruara, duke qenë shumë më të dobëta. Përveç kësaj, ata dështojnë më shpejt – është shumë e rëndësishme të jesh përgjegjës. Nëse sistemi ndaloi fillimin pas zëvendësimit të një prej përbërësve me një version më të fuqishëm, atëherë arsyeja mund të qëndrojë në fuqinë e pamjaftueshme të njësisë së furnizimit me energji elektrike. Nëse dyshoni se njësia është e dëmtuar, përdorni një testues të tensionit. Duke lidhur telat e zinj dhe të kuq, duhet të merrni rreth 5 V, të zezë dhe të verdhë rreth 12 V. Lejohet një devijim prej jo më shumë se 7-8%.

Mbinxehje

Një rritje e temperaturës së sistemit ose përbërësve të tij individualë në një temperaturë kritike aktivizon mekanizmat mbrojtës që rinisin / fikin kompjuterin. Kjo zakonisht shkaktohet nga një nga dy arsyet:

Ftohje e dëmtuar ose e pamjaftueshme. Me ftohje të pamjaftueshme, gjithçka është e qartë – duhet ta zëvendësoni me një më të fuqishëm. Por keqfunksionimet mund të jenë të ndryshme. Nëse nuk e pastroni njësinë e sistemit për një kohë të gjatë, një shtresë mbresëlënëse pluhuri dhe papastërtie do të grumbullohet në tifozët, pllakat amë dhe ftohësit, të cilat do të pengojnë shpërndarjen e nxehtësisë. Ju gjithashtu duhet të ndryshoni pastën termike në procesor herë pas here (nëse vërehet mbinxehje, dhe ftohja funksionon me kapacitet të plotë me një ngrohës të ftohtë – kjo është pikërisht arsyeja).

Cilësimet e pasakta të sistemit dhe BIOS. Ky artikull u referohet atyre që duan të shtrydhin një shtesë prej 5-10% të performancës jashtë kompjuterit duke përdorur të ashtuquajturin “overclocking”. Përdoruesit e papërvojë rrisin pa menduar shumëfishuesin dhe tensionin e qelizave, kjo është arsyeja pse ato mbinxehen. Nëse sistemi refuzon të niset, mund të provoni të futeni në BIOS dhe të rivendosni të gjitha vlerat në parazgjedhje.

Probleme me monitorin ose kartën video

Shumë njerëz shikojnë ekranin e zi të monitorit, dëgjojnë zhurmën e ftohësve që rrotullohen, por ende besojnë se sistemi nuk fillon për shkak të gabimeve të softuerit. Dhe problemi mund të qëndrojë në pamundësinë e kabllit për të përcjellë sinjalin video në monitor. Lidhësit mund të jenë të dobët ose jo të lidhur atje, kablloja është e dëmtuar (e shkelur aksidentalisht, e përkulur), karta video është jashtë funksionit. Nuk është gjithmonë që një shenjë lundruese për mungesën e një sinjali të ndizet në monitor, dhe vetë monitori mund të prishet, megjithëse kjo nuk ndodh shpesh. Për një përdorues të zakonshëm që nuk ka pajisje speciale në dispozicion të tij, mënyra më e mirë për të diagnostikuar problemin është duke shtypur – provoni të lidhni një kabllo tjetër, përdorni kartën video të integruar për verifikim, kontrolloni cilësimet e monitorit (në disa modele, duhet të specifikoni manualisht llojin e sinjalit të hyrjes).

Dështimi i butonave të energjisë / rivendosjes

Teli mund të shkëputet ose mund të dëmtohet ndonjë kontakt, për shkak të të cilit komanda e ndezjes nuk do të arrijë në motherboard. Ju duhet të gjeni një vend në tabelë ku është lidhur tela nga butoni dhe mbyllni me kujdes kontaktet, për shembull, me një kaçavidë. Nëse sistemi fillon, arsyeja qëndron te butonat e energjisë ose teli lidhës.

Të tjera

Problemet serioze mund të tregohen nga një kërcitje karakteristike kur përpiqeni ta ndizni. Ky është një lloj “kodi Morse” për pronarët e kompjuterëve personalë, në të cilin kodet e gabimit janë të koduara. Shumë prodhues i kanë këto kode të ndryshme, kështu që ju duhet të kërkoni informacione për modele ose linja specifike të pllakave amë.

Këto ishin arsyet më të njohura, por larg nga të vetmet arsye për pamundësinë për të ndezur kompjuterin. Gjithashtu, PC mund të mos ndizet për shkak të dëmtimit mekanik të qarqeve, rrjedhjes / avullimit të elektrolitit nga kondensatorët, keqfunksionimeve në nyjet qendrore, etj. Në situata të tilla, një përdorues i thjeshtë nuk mund të përballojë diagnostikimin dhe riparimin – do t’ju duhet ta bartni njësinë e sistemit në qendrën e shërbimit.