Shumë njerëz ballafaqohen me problemin e të rënit celulari në ujë, mirëpo shumë pak e dinë ‘procesin e shpëtimit’.

Porsa të ju bjerë celulari në ujë ju duhet ta merrni atë sa më shpejtë që është e mundur, ta thani me peshqir dhe të ja hiqni të gjitha pjesët.

Pastaj, jo me tharës të flokëve por me fshesë me korrent e thani celularin të tërin në çdo pjesë.

Sapo ta përfundoni procesin me fshesë me korrent, futeni celularin në një qese të mbushur me oriz dhe lëreni aty për 3 ditë. /albeu.com