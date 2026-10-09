Prodhimi i McLaren 750S do të mbyllet në vitin 2027

McLaren ka bërë të ditur se supermakina 750S do të dalë nga prodhimi në vitin 2027. Me këtë vendim përfundon një kapitull i rëndësishëm i gamës moderne të prodhuesit britanik, ndërsa porositë për njësitë e fundit tashmë janë hapur.
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Modeli u prezantua në vitin 2023 si një variant më sportiv dhe më i orientuar te drejtuesi, i bazuar në 720S, i cili debutoi në vitin 2017. Në momentin e lançimit, rreth 30 për qind e pjesëve të 750S ishin të reja ose të përditësuara në raport me paraardhësin.
Nën kapak ndodhet një motor V8 me vëllim 4.0 litra dhe dy turbo, me fuqi prej 740 kuajsh. Sipas McLaren-it, pesha e automjetit pa lëngje arrin në rreth 1,277 kilogramë. Përmirësimet teknike prekën gjithashtu sistemin e pezullimit, aerodinamikën dhe programimin e transmisionit, ndërsa kabina u konceptua për të vendosur përvojën e shoferit në qendër.
750S i përket një familjeje modelesh që e ka pikënisjen te 720S i vitit 2017. Nga e njëjta platformë u krijua edhe 765LT, një version i fokusuar më shumë në përdorimin në pistë, si dhe modeli më i ri me prodhim të kufizuar, 788HS.
Henrik Wilhelmsmeyer, drejtori komercial i McLaren-it, deklaroi se 750S mishëron tiparet themelore të një supermakine të markës. Ai veçoi performancën, angazhimin e drejtuesit gjatë ngarjes, teknologjinë inovative, pamjen ekspresive dhe mundësitë e gjera të personalizimit.
Sipas Wilhelmsmeyer, modeli do të mbahet mend për trashëgiminë e tij të jashtëzakonshme.
Ndërkohë, McLaren ndodhet në një fazë riorganizimi dhe zgjerimi të gamës. Prodhuesi britanik ka njoftuar se po punon për një SUV të ri luksoz, i cili do të synojë të rivalizojë automjete të tilla si Ferrari Purosangue. Në kuadër të kësaj strategjie, kompania ka paralajmëruar investime të mëdha në kapacitetet e prodhimit dhe në inxhinieri në Mbretërinë e Bashkuar.
Ndryshime priten edhe për modelet e tjera. Raportet e mëparshme kanë ngritur mundësinë që hibridi Artura dhe GTS të largohen nga gama në vitet e ardhshme, ndërsa McLaren përgatit gjeneratën pasuese të automjeteve të saj.
Megjithatë, aktualisht fokusi kryesor mbetet te 750S. Porositë e fundit janë në dispozicion dhe prodhimi pritet të përfundojë gjatë vitit 2027, duke i dhënë fund një historie që nisi me 720S pothuajse një dekadë më parë.