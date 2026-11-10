Polestar zbulon Formula 2030, konceptin elektrik që nuk planifikohet të prodhohet

Formula 2030 është koncepti i ri që Polestar ka prezantuar për të treguar se si mund të zhvillohet dizajni i modeleve të ardhshme të markës suedeze. Vetura sportive elektrike me pesë dyer nuk pritet të hyjë në prodhim, por disa nga zgjidhjet e saj do të shfaqen në automjetet e ardhshme të kompanisë.
Prezantimi bëhet në një kohë kur Polestar përballet me vështirësi në tregun amerikan. Sipas Telegrafit, marka në pronësi të grupit Geely pritet të ndikohet nga rregullat e reja të SHBA-së për automjetet e lidhura me internetin, të cilat zbatohen duke nisur nga viti model 2027.
Të lidhura
None found
Masat lidhen me lidhjet teknologjike të kompanisë me Kinën. Megjithatë, Polestar shprehet optimiste, duke qenë se shitjet në SHBA përfaqësojnë vetëm një pjesë të shitjeve të saj në nivel global.
Formula 2030 dallohet nga karroceria e gjerë, silueta shumë e ulët, pamja agresive dhe rrotat masive 22-inç me fiksim qendror. Dizajni të sjell ndër mend një Volvo C30 të së ardhmes, por këtu mungojnë shtyllat tradicionale dhe pas dyerve kryesore janë vendosur edhe dy dyer që hapen në drejtim të kundërt, për ta bërë më të lehtë hyrjen dhe daljen.
Megjithëse pjesa e përparme ka karakter sportiv, koncepti është menduar si një veturë praktike me katër ulëse dhe dy hapësira bagazhesh. Polestar e krahason formën e pjesës së pasme me një UFO. Aty spikasin edhe dritat e reja, të cilat nuk ndjekin modelin e shiritit të pandërprerë ndriçues, tashmë të përhapur te shumë vetura moderne.
Gjatësia e Formula 2030 është 4.680 milimetra, gjerësia 2.021 milimetra, ndërsa lartësia vetëm 1.350 milimetra. Koncepti është më i madh se Polestar 2 dhe më i ulët se Polestar 4 i ri. Falë platformës së krijuar posaçërisht për vetura elektrike, baza e rrotave prej 2.780 milimetrash siguron hapësirë të konsiderueshme për përmasat e tij.
Në pjesën e jashtme bien në sy edhe fshirësja e vetme e xhamit të përparmë, e pozicionuar vertikalisht si te veturat e garave, si dhe çatia pothuajse krejtësisht prej xhami, që përfundon me një spoiler të madh. Sensori LiDAR bëhet i dukshëm vetëm kur vihet në punë sistemi i drejtimit autonom.
Një xham i gjerë është përdorur edhe prapa, në harmoni me xhamin e përparmë. Kjo zgjidhje lejon që kabina të ketë shumë dritë, pavarësisht lartësisë së vogël të veturës.
Brenda janë vendosur katër ulëse të veçanta. Mbështetëset dhe jastëkët e tyre të fryrë përshtaten me trupin e secilit pasagjer.
Organizimi i kabinës i jep përparësi shoferit: një ekran i lakuar 20-inçësh është montuar drejtpërdrejt në kolonën e timonit, ndërsa ekrani qendror me prekje, 12.2 inçësh, është integruar në tunelin qendror.
Polestar ka ruajtur edhe komandat fizike. Poshtë ekranit qendror ndodhen tetë kontrolle të personalizueshme, që mund të pajisen me lloje të ndryshme ndërprerësish dhe komandash rrotulluese. Kjo zgjedhje ndryshon nga prirja e industrisë për t’i zëvendësuar pothuajse të gjithë butonat tradicionalë me ekrane.
Vendosja e elementeve të kabinës ndryshon sipas mënyrës së vozitjes. Kur aktivizohet modaliteti autonom, ekrani qendror ngrihet nga paneli dhe timoni largohet nga ulësja. Në modalitetin Performance, ekrani zbret në konzolën qendrore, ndërsa timoni dhe ekrani përpara shoferit zhvendosen më afër tij.
Për sistemin e lëvizjes, Polestar nuk ka dhënë ende specifikime. Kompania ka bërë të ditur vetëm se Formula 2030 është koncept elektrik, pa zbuluar fuqinë e motorëve, kapacitetin e baterisë apo të dhënat e performancës.
Mungesa e këtyre shifrave tërheq vëmendje për shkak të pamjes sportive dhe amortizatorëve Öhlins, të frymëzuar nga garat automobilistike, të cilët lënë të kuptohet se koncepti mund të ketë potencial të lartë performance.
Bagazhi i përparmë përfshin një vend të posaçëm për helmetat e garave dhe një fikës zjarri. Në këtë pjesë është vendosur edhe një shufër strukturore me ngjyrë ari, e cila rrit ngurtësinë e shasisë.
Edhe pse Formula 2030 nuk pritet të ndërtohet në formën e paraqitur, Polestar ka konfirmuar se disa elemente të dizajnit do të përdoren në modelet e ardhshme. Mes tyre janë gjenerata e re e Polestar 2, që pritet të prezantohet në vitin 2027, dhe SUV-i kompakt elektrik Polestar 7, i planifikuar për vitin 2028.
Kështu, vetura sportive me pesë dyer ka pak gjasa të dalë në treg, por disa nga idetë e saj do të shkojnë përtej studios së dizajnit.