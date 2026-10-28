Pamjet e para të BMW X5 M të ri tregojnë një dizajn edhe më agresiv

Prototipi i gjeneratës së ardhshme të BMW X5 M është fotografuar gjatë testimeve pranë pistës së Nürburgringut në Gjermani, ndërsa makina ishte e mbuluar me kamuflazh.
Prodhimi i modelit të ri parashihet të nisë në vitin 2028. Ndryshe nga versioni aktual, ai raportohet se do të ofrohet me motor V8 dhe si automjet tërësisht elektrik.
Të lidhura
None found
Varianti elektrik mund të pajiset me katër motorë elektrikë, me fuqi të përgjithshme prej rreth 900 kuajfuqish, çka do ta rendiste ndër SUV-ët elektrikë më të fuqishëm të segmentit.
Pamjet e prototipit zbulojnë parakolpë me pamje më agresive, grilën më të gjerë tipike të BMW-së, kapak motori të ridizajnuar dhe spoiler të dyfishtë prapa.
Priten gjithashtu përmirësime në sistemin e frenimit, pezullimin adaptiv dhe drejtimin. Brenda kabinës parashikohen ulëse sportive, detaje nga fibra karboni dhe teknologjia më e re e BMW-së.
Deri më tani, BMW nuk ka bërë të ditura specifikimet zyrtare të X5 M të ri. Për këtë arsye, fuqia, pamja përfundimtare dhe të dhënat për versionin elektrik nuk janë konfirmuar. /Telegrafi/