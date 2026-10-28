Pamjet e para të BMW X5 M të ri tregojnë një dizajn edhe më agresiv

Pamjet e para të BMW X5 M të ri tregojnë një dizajn edhe më agresiv

Prototipi i gjeneratës së ardhshme të BMW X5 M është fotografuar gjatë testimeve pranë pistës së Nürburgringut në Gjermani, ndërsa makina ishte e mbuluar me kamuflazh.

Prodhimi i modelit të ri parashihet të nisë në vitin 2028. Ndryshe nga versioni aktual, ai raportohet se do të ofrohet me motor V8 dhe si automjet tërësisht elektrik.

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Varianti elektrik mund të pajiset me katër motorë elektrikë, me fuqi të përgjithshme prej rreth 900 kuajfuqish, çka do ta rendiste ndër SUV-ët elektrikë më të fuqishëm të segmentit.

Pamjet e prototipit zbulojnë parakolpë me pamje më agresive, grilën më të gjerë tipike të BMW-së, kapak motori të ridizajnuar dhe spoiler të dyfishtë prapa.

Priten gjithashtu përmirësime në sistemin e frenimit, pezullimin adaptiv dhe drejtimin. Brenda kabinës parashikohen ulëse sportive, detaje nga fibra karboni dhe teknologjia më e re e BMW-së.

Deri më tani, BMW nuk ka bërë të ditura specifikimet zyrtare të X5 M të ri. Për këtë arsye, fuqia, pamja përfundimtare dhe të dhënat për versionin elektrik nuk janë konfirmuar. /Telegrafi/


Shtuar 28.10.2026 12:43

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