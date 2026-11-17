Novitec ka zbuluar projektin e saj më të fundit për Ferrari 12Cilindri, duke e pajisur modelin me një trup më të gjerë dhe komponentë të rinj aerodinamikë. Pavarësisht numrit të madh të ndërhyrjeve, pamja përfundimtare mbetet e matur dhe ruan elegancën karakteristike të Ferrari-t.
Modifikimi i ri i përket familjes N-Largo, seri e konvertimeve të prodhuara në numër të kufizuar nga Novitec që prej vitit 2013. Në zhvillimin e këtij projekti kompania gjermane ka bashkëpunuar me stilistin Vittorio Strosek, ndërsa pjesa më e madhe e elementeve të reja të karrocerisë është realizuar nga fibra e karbonit.
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Paketa e personalizimit përfshin parakolpë me dizajn të ri, parafango të zgjeruar, pragje anësore prej fibre karboni dhe kapakë të rinj për pasqyrat.
Ndryshimet në pjesën e përparme përfshijnë një parakolp me hyrje më të mëdha ajri dhe spoiler të integruar. Kapaku i motorit është pajisur me një dalje të re ajri, e cila rrethohet nga fibra karboni e lënë e ekspozuar. Gjithashtu, Novitec ka eliminuar një element të debatueshëm të dizajnit frontal të Ferrari 12Cilindri, i cili shpesh është kritikuar për pamjen e tij.
Edhe pjesa e pasme ka marrë ndryshime të dukshme. Aty është vendosur një spoiler ducktail me tri pjesë, që shtrihet përgjatë gjerësisë së karrocerisë. Parakolpi i ri përfshin një difuzor prej fibre karboni, si dhe dy dalje të sistemit të shkarkimit.
Sipas Novitec, ndërhyrjet janë projektuar jo vetëm për arsye vizuale. Komponentët janë testuar në tunelin e erës për të përmirësuar sjelljen aerodinamike të veturës. Parafangot e përparme kanë hapje në formë gushëzash, të cilat ndihmojnë në nxjerrjen e ajrit të nxehtë nga zonat e rrotave, ndërsa hapjet shtesë shërbejnë për përmirësimin e ftohjes së frenave të pasme.
Me anë të sustave sportive të zhvilluara nga Novitec, lartësia e pezullimit është reduktuar me rreth 30 milimetra.
Zgjerimi i karrocerisë ka krijuar mundësinë e përdorimit të fellneve të reja Novitec NF12 N-Largo. Këto rrota janë krijuar në bashkëpunim me kompaninë amerikane Vossen dhe dallohen për dizajnin me pesë krahë në formë Y-je dhe qendrën konkave.
Në boshtin e përparmë janë vendosur fellne 21-inçëshe me goma 275/35 ZR 21. Në pjesën e pasme përdoren fellne 22-inçëshe, të shoqëruara me goma më të gjera me përmasa 325/30 ZR 22.
Novitec ka parashikuar gjithashtu një sistem shkarkimi të përmirësuar prej çeliku inox për motorin atmosferik V12 të Ferrari-t. Sistemi përfshin valvula me komandim elektronik, të cilat i lejojnë shoferit të zgjedhë mes një tingulli më të qetë dhe një zëri dukshëm më agresiv.
Ky sistem mund të porositet edhe me veshje prej ari të pastër 999 për klientët që kërkojnë një nivel më të lartë ekskluziviteti. Në listën e opsioneve përfshihen edhe katalizatorët sportivë, të cilët, sipas Novitec, ndihmojnë në optimizimin e shpërndarjes së fuqisë së motorit.
Deri tani, kompania nuk ka publikuar shifra konkrete për fuqinë e versionit të modifikuar. Për këtë arsye, mbetet e paqartë nëse motori fiton kuaj-fuqi shtesë. Deri në këtë fazë, përmirësimet e shkarkimit duket se lidhen kryesisht me karakterin e zërit dhe funksionimin më të optimizuar të motorit.
Pronarët do të kenë mundësi të personalizojnë edhe kabinën, në përputhje me kërkesat e tyre. Megjithatë, Novitec ende nuk ka zbuluar informacion mbi materialet, veshjet apo alternativat e dekorimit të brendshëm.
Çmimi i projektit dhe numri i saktë i ekzemplarëve që do të ndërtohen nuk janë bërë ende të ditura. Konvertimi N-Largo do të jetë i disponueshëm si veturë e përfunduar dhe e konfiguruar sipas preferencave të blerësit, por edhe si paketë modifikimi për ata që zotërojnë tashmë një Ferrari 12Cilindri.