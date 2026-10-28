Dodge zbulon Charger-in Mopar ’27 për 90-vjetorin, prodhimi kufizohet në 270 makina

Dodge ka prezantuar Mopar ’27 Dodge Charger, një seri të kufizuar që shënon 90-vjetorin e Mopar, markës së Stellantis për pjesë dhe aksesorë automjetesh. Edicioni do të jetë i disponueshëm për modelet me dy dyer Charger R/T dhe Charger Scat Pack Plus, ndërsa publiku do ta shohë për herë të parë në panairin SEMA.
Vetëm 270 automjete do të prodhohen dhe motorët do të mbeten të pandryshuar. Paketa kushton 10,995 dollarë për të dyja variantet. Porositë përmes shitësve pritet të fillojnë në janar të vitit 2027, ndërsa prodhimi është planifikuar të nisë në pranverë të po atij viti.
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Modeli dallohet nga elementet e reja prej fibrash karboni, grafikat e veçanta të karrocerisë dhe pllaka e numërtuar për përvjetorin. Në pjesën e përparme është vendosur një splitter prej fibrash karboni nga Direct Connection, ndërsa kapaku i motorit ka hyrje funksionale ajri dhe sistem për furnizim me ajër të ftohtë. Pjesën e jashtme e plotëson edhe një spoiler i pasmë prej fibrash karboni, transmeton Telegrafi.
Në kabinë, një emblemë speciale është vendosur në panelin e instrumenteve. Nën kapakun e motorit ndodhet pllaka Mopar ’27, e numërtuar për 90-vjetorin. Çdo blerës do të marrë edhe një paketë pronari me certifikatën e autenticitetit, ku shënohet numri përkatës i prodhimit, si dhe një ilustrim të automjetit të krijuar nga ekipi i dizajnit të Mopar.
Tri ngjyrat e ofruara janë Bludicrous, Diamond Black dhe White Knuckle. Do të prodhohen nga 90 makina për secilën ngjyrë, në përputhje me 90-vjetorin që feston edicioni.
Ky Charger i bashkohet traditës së modeleve speciale të përgatitura nga fabrika, ku përfshihen Mopar ’10 Dodge Challenger dhe versione të veçanta të Charger, Durango e Ram 1500 RHO. Që nga viti 2011, ky është edicioni i katërt i Charger-it që pajiset me një paketë të plotë të këtij lloji.
Të dy variantet ruajnë sistemin standard të tërheqjes me të katër rrotat, por mund të kalojnë sipas kërkesës në tërheqje vetëm me rrotat e pasme. As Charger R/T dhe as Scat Pack Plus nuk marrin rritje të fuqisë krahasuar me versionet standarde përkatëse.
Charger R/T, varianti më i përballueshëm i serisë së kufizuar, ka motorin 3.0-litërsh me gjashtë cilindra në linjë, dy turbo dhe teknologjinë SIXPACK. Ai prodhon 420 kuaj fuqi dhe, sipas Dodge, arrin nga 0 në 96 km/h për 4.6 sekonda. Për 402 metra i duhen 12.9 sekonda.
Charger Scat Pack Plus përdor po ashtu motorin 3.0-litërsh, por me pjesë të brendshme të përforcuara dhe dy turbo më të mëdha Garrett, me diametër 54 milimetra. Fuqia e tij është 550 kuaj fuqi; përshpejtimi nga 0 në 96 km/h zgjat 3.9 sekonda, ndërsa 402 metra përshkohen për 12.2 sekonda. Pajisjet përfshijnë ulëse sportive prej lëkure, rrota 20 x 11 inç dhe paketën Carbon and Suede.
Nga numri i përgjithshëm prej 270 automjetesh, 243 do të shiten në Shtetet e Bashkuara dhe 27 në Kanada.
Për panairin SEMA, Dodge ka përgatitur gjithashtu një projekt të veçantë mbi bazën e Ram 1500 Rumble Bee, të modifikuar me pjesë konceptuale nga Direct Connection. Një nga veçoritë është kapaku i personalizuar i motorit me dritare transparente, e cila zbulon kompresorin mekanik të motorit. /Telegrafi/