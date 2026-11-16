Bugatti shpesh sjell ndër mend pasuri të trashëguar, jetë luksoze dhe koleksionistë që prej dekadash blejnë vetura ekzotike. Por profili i klientëve të markës franceze po ndryshon: blerësit po bëhen më të rinj.
Mosha mesatare e tyre ka zbritur nga 52 në rreth 42 vjeç, shenjë e interesimit në rritje të brezave të rinj për hiper-veturat e Bugatti-t. Ndryshimi është domethënës për një markë, modelet e së cilës kushtojnë miliona euro dhe nuk përbëjnë blerje të zakonshme, transmeton Telegrafi.
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Shifrat i bëri të ditura Sascha Doering, drejtor ekzekutiv i Bugatti of the Americas. Në një intervistë për ABC News, ai tha se kompania me seli në Molsheim po sheh gjithnjë e më shumë interes nga blerës më të rinj. Doering nuk dha të dhëna të hollësishme demografike, por ulja me dhjetë vjet e moshës mesatare tregon se marka po tërheq një brez të ri entuziastësh me pasuri të jashtëzakonshme.
Ardhja e klientëve më të rinj nuk nënkupton largimin e atyre ekzistues. Sipas Doering, një blerës në Amerikën e Veriut ka në pronësi 14 vetura Bugatti, një koleksion i rrallë edhe mes njerëzve që mund të shpenzojnë miliona për një automjet të vetëm.
Ndërkohë, kërkesa e brezit të ri nuk po e shtyn Bugatti-n të heqë dorë nga motorët me djegie të brendshme. Kur u pyet nëse ndonjë klient kishte kërkuar një hiper-veturë tërësisht elektrike, përgjigjja e Doering ishte e prerë: “Jo”.
Kjo përgjigje duket se përforcon zgjedhjen e Mate Rimac, i cili e bindi grupin Volkswagen që pasardhësi i Chiron-it të përdorte një sistem hibrid me motor V16. Më parë, kompania mëmë e Bugatti-t kishte kërkuar që modeli të ishte plotësisht elektrik.
Mungesa e interesit për hiper-vetura elektrike nuk është krejt e papritur për një markë, identiteti i së cilës është lidhur gjithnjë me motorë të fuqishëm. Edhe fakti që prodhimi i Rimac Nevera-s zgjati më pak se ç’ishte planifikuar sugjeron se blerësit më të pasur nuk janë patjetër të tërhequr nga veturat elektrike të këtij segmenti.
Bugatti Rimac kishte mundësinë të zhvillonte një variant të Nevera-s, me pamje dhe veçori të përshtatura për Bugatti-n. Kompania zgjodhi një rrugë tjetër: bashkëpunoi me Cosworth për një motor atmosferik V16 me vëllim 8.3 litra, duke i dhënë Tourbillon-it një karakter që një hiper-veturë elektrike nuk do të mund ta riprodhonte.
Për biznesin e Bugatti-t, rëndësi ka edhe besnikëria e blerësve. Rreth 35 për qind e pronarëve zotërojnë të paktën dy vetura të markës, kurse afro 70 për qind e atyre që blejnë Tourbillon-in kanë qenë klientë edhe më parë. Kjo përqindje rikthimi është e lartë, sidomos kur porositësit duhet të presin rreth katër vjet deri në dorëzimin e hiper-veturës së re.
Në 20 vjetët e fundit, Bugatti u ka dorëzuar klientëve në Amerikën e Veriut 353 vetura moderne. Asnjë treg tjetër i vetëm në botë nuk ka një përqendrim më të madh të veturave moderne të kësaj marke.
Pesha e rajonit në shitjet e Bugatti-t është rritur ndjeshëm. Në vitin 2006, kur marka hyri për herë të parë në Amerikën e Veriut me Veyron-in tashmë legjendar, ky treg përfaqësonte rreth 20 deri në 25 për qind të shitjeve në botë. Sot, pjesa e tij është 35 deri në 45 për qind.
Për Bugatti-n, 2025 ishte viti më i suksesshëm në Amerikën e Veriut: u dorëzuan 60 vetura përmes rrjetit me 12 përfaqësi në SHBA, një në Kanada dhe një në Meksikë.
Kërkesa më e lartë, megjithatë, nuk do të shoqërohet me shtim të prodhimit. Kompania synon të vazhdojë të prodhojë rreth 100 vetura në vit, për të ruajtur vlerën e tyre të lartë në tregun e dorës së dytë. Për disa klientë, blerja e tyre është edhe investim.
Tani për tani, Bugatti duket se do t’i qëndrojë kësaj formule. Edhe pse janë më të rinj, klientët vazhdojnë të kërkojnë përvojën dalluese të markës. Koleksioni me 14 vetura i një blerësi tregon gjithashtu se klientët e saj më besnikë vazhdojnë t’i kthehen Bugatti-t.
Rinia e blerësve nuk është dukuri vetëm te Bugatti. Sipas Automotive News, mosha mesatare e klientëve të Rolls-Royce ka rënë në 40 vjeç, pra është më e ulët se mesatarja prej 42 vjeç e blerësve të Bugatti-t. Për një markë të lidhur tradicionalisht me klientë më të moshuar, edhe ky është një ndryshim i dukshëm, që pasqyron prirjen drejt një klientele më të re në segmentin e veturave ultra-luksoze.
E njëjta prirje po vërehet te Bentley. Në fillim të këtij viti, Michael Rocco, president dhe drejtor ekzekutiv i Bentley Americas, i tha Forbes se prodhuesi me seli në Crewe po tërheq gjithashtu blerës më të rinj.
Sipas Rocco-s, një moment vendimtar për Bentley-n ishte prezantimi i gjeneratës së tretë të Continental GT-së në vitin 2019. Paketat me pamje më sportive dhe kombinimet më të guximshme të ngjyrave ndihmuan në tërheqjen e klientëve të rinj. Shumë prej tyre nuk i parapëlqejnë detajet e kromit, të cilat dikur shiheshin si shenjë luksi.