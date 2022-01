A është 5G vërtet një kërcënim për linjat ajrore?

Një numër linjash ajrore kanë anuluar fluturimet për në SHBA për shqetësimet e sigurisë në lidhje me rrjetin e ri celular.

Frika ka qarkulluar prej vitesh për ndërprerjen që mund të ketë shpërndarja e 5G në linjat ajrore, pasi një pjesë kritike e pajisjes në aeroplan përdor valët e radios në një gjerësi bande të ngjashme me atë të caktuar për 5G në SHBA.

Ndër të tjera, British Airways, Lufthansa, Emirates, Japan Airlines, ANA dhe Air India njoftuan më 19 janar se po anulonin fluturimet, ndërsa Verizon dhe AT&T, dy kompani të mëdha celulare amerikane, ranë dakord të shtyjnë shpërndarjen e shërbimeve 5G në disa aeroporte.

Çfarë është 5G?

5G është pasardhësi i planifikuar i rrjeteve 4G, i cili aktualisht po ofron lidhje me shumicën e telefonave celularë. 5G do të japë shpejtësi më të larta të të dhënave, kështu që pritet të jetë shumë më i shpejtë se 4G, por gjithashtu do të ofrojë vonesë më të ulët (kohë transmetimi për një paketë të dhënash) dhe gjerësi bande më të mirë. Për përdoruesin, kjo do të thotë që njerëzit do të jenë në gjendje të ngarkojnë dhe shkarkojnë të dhëna më shpejt, si dhe të lejojnë më shumë pajisje të përdorin internetin celular në të njëjtën kohë.

Pra, pse shfaqja e 5G ishte një problem për linjat ajrore?

5G varet nga përdorimi më i madh i sinjaleve radio. Një antenë lokale në telefonin celular merr valë radio për të lidhur pajisjen me internetin. Por janë këto radio frekuenca që shkaktojnë shqetësim. Si pjesë e spektrit elektromagnetik, valët e radios ulen në fundin e poshtëm dhe alokimet e frekuencës së spektrit të radios janë në konkurrencë të lartë.

Vende të ndryshme përdorin pjesë të ndryshme të spektrit të radios për rrjetin e tyre 5G. Në SHBA, frekuencat e spektrit të radios të alokuara për përdorimin e 5G janë shumë afër frekuencave të përdorura nga matësit e radios, një pjesë kritike e pajisjeve në avion.

Çfarë është një lartësimatës radio?

Një altimetër radio mat lartësinë dhe funksionon në të njëjtin parim si radari. Ai mat kohëzgjatjen që i duhet një rreze valësh radioje për të udhëtuar nga avioni në tokë, për të reflektuar nga sipërfaqja dhe për t’u kthyer në avion. Kjo siguron një matje të saktë të lartësisë, si dhe informacione lundrimi dhe sigurie. Është veçanërisht e rëndësishme kur bëni ulje në kushte shikueshmërie të dobët dhe për helikopterët që fluturojnë në lartësi të ulëta, si dhe kur informoni mbi terrenin dhe sistemet e shmangies së përplasjeve.

A është 5G një problem për Mbretërinë e Bashkuar?

Deri më tani, rregullatorët në Mbretërinë e Bashkuar nuk kanë ngritur shqetësime për përhapjen e 5G. Në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Evropë, matësit e radios funksionojnë në një frekuencë të ndryshme radio, më larg nga pjesa e spektrit të radios që përdoret nga avionët.

Përveç kësaj, antenat në vendet jashtë SHBA-së janë të anuara poshtë, për të kufizuar ndërhyrjet e dëmshme në fluturime. Megjithatë, në fillim të kësaj jave, Autoriteti Francez i Aviacionit Civil lëshoi ​​një paralajmërim, duke rekomanduar që pajisjet 5G të fiken gjatë fluturimit dhe se përdorimi i tyre mund të rezultojë në lexime të gabuara të lartësisë.

Sa do të jetë vonesa në 5G?

Më 19 janar, Verizon dhe AT&T ndezën shumicën e kullave të tyre 5G, por shtynë prezantimin e teknologjisë së re wireless brenda dy milje nga aeroportet e caktuara, shkruan scan.

Më 21 janar, doli se këto vonesa kanë ndihmuar në rritjen e besimit në rrjetin e ri, pasi i dha kohë FAA (Administratës Federale të Aviacionit) për të pastruar më shumë avionë për të operuar të sigurt rreth rrjeteve 5G, duke reduktuar rrezikun e ardhshëm të vonesave dhe anulimeve.

Që atëherë FAA ka lëshuar një deklaratë duke thënë se ata “…lejojnë rreth 78 për qind të flotës komerciale të SHBA-së të kryejë ulje me shikueshmëri të ulët në aeroportet ku kompanitë me valë vendosën brezin C 5G. Kjo tani përfshin disa avionë rajonalë.”

Por ka paralajmërime se një vonesë më e gjatë do të ketë një ndikim të rëndësishëm: “Një vonesë do të shkaktojë dëm të vërtetë. Shtyrja e vendosjes për një vit do të zbriste 50 miliardë dollarë në rritje ekonomike, ashtu si kombi ynë rimëkëmbet dhe rindërtohet nga pandemia, “tha shefi ekzekutiv i Shoqatës së Industrisë së Telekomunikacionit Celular (CTIA), Meredith Attwell Baker në një postim opinioni.

Ekziston mundësia që avionët me lartësi të caktuar radio të mos miratohen kurrë, në të cilin rast operatorët do të duhet të instalojnë pajisje të reja nëse duan të ulen në ato aeroporte pranë kullave 5G.