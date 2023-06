6 arsye pse nuk duhet të blini shpesh një telefon të ri

I përkisni atij grupi njerëzish që blejnë shpesh një telefon të ri? Ka arsye të mira për të mos.

Telefonat inteligjentë kanë ekzistuar për më shumë se një dekadë. Ajo që filloi si një produkt luksi është bërë tashmë një pjesë thelbësore e jetës sonë. Nga detyrat bazë si shikimi i menysë dixhitale të një restoranti deri tek ato më komplekse si miratimi i transaksioneve, telefonat inteligjentë nuk janë më vetëm telefona. Këto janë kamerat tona, biblioteka e mediave, dega e bankës celulare, çelësat e shtëpisë dhe makinave, planifikuesit e udhëtimeve dhe më shumë.

Shumica e prodhuesve të njohur të telefonave priren të lëshojnë një ose dy përmirësime në vit. Për shembull, Apple lëshon pajisje të reja flamuri çdo vjeshtë dhe ndonjëherë pajisje të reja SE në pranverë. Në mënyrë të ngjashme, Samsung prezanton telefona inteligjentë të rinj në periudha të ndryshme të vitit – duke ofruar specifika dhe çmime të ndryshme për t’iu përgjigjur një audiencë më të gjerë.

Kur bëhet fjalë për blerësit e këtyre pajisjeve, ne mund t’i ndajmë në dy grupe – entuziastë që marrin një telefon të ri më shpesh dhe shumica dërrmuese që nuk u intereson. Ky grup i dytë kërkon vetëm një telefon që funksionon. Nga ana tjetër, i pari tundohet të marrë pajisjen më të fundit dhe më të mirë, pavarësisht se çfarë. Megjithatë, a justifikojnë vërtet risitë e sotme përmirësimet e rregullta të smartfonëve? Këtu janë 6 arsye pse ne nuk mendojmë kështu:

Hardware i pjekur, risi më e ngadaltë, përmirësime të bezdisshme të telefonit

Kur një kompani lëshon një produkt që i përket një kategorie të re, gjeneratat e para zakonisht kanë pak përmirësime. Ndërsa pajisja maturohet, inovacioni ngadalësohet. Merrni për shembull iPhone. iPhone origjinal riimagjinoi sesi një telefon mund të dukej dhe të funksiononte. Edicioni tjetër prezantoi mbështetjen për 3G dhe App Store, dhe iPhone 4 prezantoi një dizajn dhe mbështetje moderne për FaceTime. Telefoni gradualisht filloi të merrte formë.

Vit pas viti, elementi i eksitimit ka filluar të zbehet ndërsa Apple lançon një iPhone të ri. Kishte disa momente të vlefshme, si kur u prezantua Touch ID, iPhone 6 më i madh dhe më pas iPhone X, i cili solli notch dhe Face ID. Kishte kuptim që dikush me një iPhone 5, nëse portofolin e tij do ta lejonte, të blinte një iPhone 6. Megjithatë, përmirësimi nga iPhone 7 në iPhone 8 nuk ishte shumë i justifikuar. Sa më shumë të avancohej teknologjia, aq më i rëndësishëm bëhej përmirësimi vjetor i telefonit. Sot, njerëzit nuk mund të bëjnë dallimin midis iPhone 13 dhe iPhone 14.

Në mënyrë të ngjashme, telefonat Android janë pothuajse plotësisht të pjekur. Kompanitë nuk mund të dalin më me publikime kaq të mrekullueshme si vitet e mëparshme. Ne kemi kuptuar se si të zotërojmë telefonat inteligjentë dhe jemi pothuajse aty. Është normale dhe e pritshme që të arrijmë në këtë pikë ku ndryshimet e reja janë vetëm një grumbull numrash që nuk do të thotë asgjë për shumicën e përdoruesve.

Telefonat e mbrojtur nga e ardhmja janë bërë të disponueshme

Dikur ishte se blerja e një telefoni të përballueshëm erdhi me zhgënjime, kryesisht për shkak të performancës. Telefonat me rreze të ulët dhe të mesme zakonisht fillojnë të ngadalësohen pas disa muajsh përdorimi aktiv. Kjo ka detyruar shumë njerëz që të përmirësojnë shpesh, pasi ata do të fillojnë të përjetojnë paralajmërime të ulëta të kujtesës dhe gjëra të tjera të bezdisshme mjaft herët në ciklin e jetës së pajisjes. Për të mos përmendur se kemi kaluar prej kohësh fazën kur përditësimet e aplikacioneve filluan të bëhen dukshëm më të mëdha. Kjo prishi përvojën për ata që kishin telefona me kapacitet të ulët të ruajtjes së brendshme.

Tani gjërat kanë ndryshuar. Pavarësisht nëse blini iPhone SE 2022 ose pothuajse çdo pajisje tjetër Android të rangut të mesëm, ai do të zgjasë lehtësisht të paktën disa vjet. Prodhuesit filluan të premtojnë disa vite mbështetje të softuerit, dhe specifikimet teknike minimale tani janë relativisht të mira dhe të përballueshme. Pra, edhe ata që nuk investojnë në një telefon të nivelit të lartë nuk duhet të ndjejnë ndonjë presion për të përmirësuar çdo vit.

Ndërrimi i baterisë në vend të zëvendësimit të pajisjes

Një person mund të dëshirojë të përmirësojë telefonin e tij sepse është i irrituar me telefonin aktual. Shumë faktorë mund të nxisin këtë zhgënjim. Megjithatë, ajo që shumë përdorues nuk e kuptojnë është se ndonjëherë zgjidhja nuk duhet të jetë përmirësimi i telefonit. “Unë e karikoj telefonin tim disa herë në ditë” është një ankesë e zakonshme që dëgjojmë kur dikush fillon të planifikojë të përmirësojë. Pra, pse të zëvendësoni të gjithë telefonin kur zëvendësimi i baterisë mund të jetë mjaft i mjaftueshëm?

Sigurisht, kjo nuk do të thotë që ju të luftoni në çdo mënyrë që bateria juaj të zgjasë sa më gjatë. Keni blerë një telefon për të plotësuar nevojat tuaja, jo për t’i shërbyer të tijat. Sa kushton ndërrimi i baterisë? A ia vlen vërtet të mendosh vazhdimisht për baterinë dhe përqindjet optimale që do të zgjasin jetën e saj? Ne pajtohemi që mënyra më optimale e karikimit është nga 20% në 80%, por bateria degradohet pavarësisht se çfarë bëni, është vetëm një çështje se sa shpejt. Ai dallim nuk është aq i madh saqë, për mendimin tonë, as nuk duhet të shqetësoheni për këtë. Mos ngurroni të karikoni telefonin tuaj kur të doni dhe sa të dëshironi, dhe kur të vijë koha – ndërroni baterinë.

Një përditësim i softuerit rinovon përvojën

Një gjë e mirë për telefonat inteligjentë janë përditësimet e softuerit. Apple dhe Google lëshojnë një edicion të ri të sistemeve të tyre operative një herë në vit. Ato zakonisht vijnë me ndryshime dhe shtesa që pasurojnë përvojën e përdoruesit, në vend të rregullimeve të përditshme të gabimeve dhe arnimeve të sigurisë që shohim pothuajse çdo muaj. Pra, edhe nëse nuk zotëroni telefonin më të fundit në treg, pajisja juaj do të duket njësoj si ajo pas përmirësimit të softuerit. Të gjithë iPhone-ët që përdorin iOS-in më të fundit kanë një përvojë pothuajse identike, dhe e njëjta gjë vlen për shumicën e pajisjeve Android.

Ju ndoshta nuk keni nevojë për një përmirësim të kamerës

Një nga arsyet e shumta pse dikush do të dëshironte të përmirësonte telefonin e tij është të marrë një kamerë më të mirë. Prodhuesit e telefonave bëjnë përmirësime çdo vit që rezultojnë në foto dhe video më të mira. Qofshin lente, sensorë, çipa apo përpunim softuerësh, pothuajse gjithmonë kemi një problem në departamentin e kamerës. Kjo shpesh përdoret si një pikë shitjeje dhe shtytje për përdoruesit hezitues për të përmirësuar pajisjen e tyre.

A keni vërtet nevojë për cilësi gjithnjë e më të mirë imazhi? Me siguri jo. Kamerat moderne të smartfonëve janë tashmë mjaft të fuqishme për të krijuar një bibliotekë të tërë kujtimesh. Mjafton të thuhet se kamerat e sotme janë aq të fuqishme saqë kamerat DSLR po zhduken në harresë. Gjithashtu nuk duhet të harrojmë se platformat tuaja të preferuara të ngarkimit të imazheve priren të kompresojnë fotot e ngarkuara, duke ulur cilësinë e tyre. Pra, kapërcimi i një ose dy brezash nuk do të ketë vërtet një ndikim drastik në jetën tuaj ose në dokumentacionin e saj dixhital.

Ju nuk keni nevojë për çipin më të shpejtë për Instagram

Me çdo përmirësim të madh të telefonit, prodhuesit priren të përmirësojnë performancën e procesorit. Kjo ishte e rëndësishme në të kaluarën, pasi çipat e smartfonëve filluan mjaft ngadalë. Çdo brez i ri do të kishte një ndikim dhe telefonat e vjetër do të humbnin shpejt mbështetjen për përditësimet më të reja të sistemit dhe aplikacioneve. Ky nuk është më rasti. Telefonat e disa viteve më parë mund të ekzekutojnë ende versionet më të fundit të aplikacioneve më të njohura. Vetëm për shkak se çipi i vitit 2023 është 20% më i shpejtë se çipi i vitit 2022, nuk do të thotë se do të ndikojë në përvojën tuaj në asnjë mënyrë. Në fakt, ka shumë të ngjarë që nuk e keni përdorur kurrë potencialin e plotë të procesorit aktual celular dhe aplikacionet e përditshme që përdorni do të vazhdojnë të funksionojnë pa probleme për një kohë të gjatë.