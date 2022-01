ZYRTARE/ Digne tek Aston Villa, Wood bëhet transferimi i dytë i Newcastle

Ashtu siç ishte rapotuar edhe më parë Aston Villa ka kompletuar transferimin e mbrojtësit francez, Lucas Digne nga Everton.

Pas Philippe Coutinhos, Digne është tranferimi i dytë i ekipit të Gerrard në këtë merkato dimërore.

Ky transferim ka mbushur arkat e Everton me 30 milion euro.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ✅

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022