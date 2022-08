ZYRTARE/ Antony, te Manchester United

Manchester United ka zyrtarizuar marrëveshjen që ka arritur me Ajax -in për transferimin e Antony -t te skuadra mancuniane.

Djajtë e Kuq do të paguajnë rreth 100 milionë euro për anësorin brazilian, i cili do të takohet me Erik ten Hag në Old Trafford .

United ishte prej kohësh i interesuar për anësorin brazilian, por edhe pse lojtari ishte gati për këtë tranferim, Ajax hezitoi ta linte të lirë fillimisht./albeu.com