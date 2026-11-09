Zubimendi mund të lërë Arsenalin në janar, një vit e gjysmë pas transferimit prej rreth 60 milionë eurosh

Vetëm një vit e gjysmë pasi kaloi nga Real Sociedadi te Arsenali për rreth 60 milionë euro, Martin Zubimendi mund të ndryshojë sërish klub gjatë afatit kalimtar të janarit.
Për mesfushorin spanjoll interesohet Atlético Madridi, që kërkon të përfitojë nga pakënaqësia e tij me minutat e kufizuara të lojës për ta rikthyer në Spanjë. Radioja kombëtare spanjolle RNE e raportoi e para lajmin, i cili më pas u konfirmua edhe nga AS dhe Relevo.
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I transferuar te Arsenali në verën e vitit 2025, Zubimendi ishte ndër lojtarët kryesorë të Mikel Artetës në sezonin e tij të parë. Sipas raportimit, ai dha kontribut të rëndësishëm në skuadrën që fitoi titullin e Ligës Premier dhe shkoi deri në finalen e Ligës së Kampionëve. Këtë sezon, megjithatë, pozita e tij ka ndryshuar ndjeshëm.
Nga titullar i rregullt, 27-vjeçari ka kaluar në një rol rezervisti: në 12 paraqitje në të gjitha garat ka luajtur vetëm 380 minuta. Ndeshja e Ligës së Kampionëve ndaj Slavia Pragës është e vetmja që e ka nisur si titullar, ndërsa në Ligën Premier nuk ka qenë ende në formacionin fillestar.
Hapësirat e tij janë zvogëluar edhe pas transferimit të Bruno Guimaraes nga Newcastle United gjatë verës. Mesfushori brazilian zuri shpejt vend në formacionin e Artetës, duke ndikuar në rolin që Zubimendi kishte pasur sezonin e kaluar.
Mediat spanjolle raportojnë se Arsenali po mendon të shesë disa lojtarë për të balancuar financat. Zubimendi përmendet mes kandidatëve për largim, ndërsa klubi londinez dëshiron të rikuperojë sa më shumë nga shuma e paguar për të. Sipas raportimeve, edhe marrëdhënia e futbollistit me Artetën nuk është më si sezonin e shkuar, gjë që mund ta bëjë më të lehtë një ndarje.
Atlético Madridi, nga ana e tij, kërkon alternativa më cilësore në mesfushë, repart ku skuadra e Diego Simeones ka hasur vështirësi. Klubi madrilen e ndjek Zubimendin që prej kohës kur ai ishte pjesë e Real Sociedadit.
Marrëdhëniet mes dy klubeve vlerësohen si të mira. Gjatë verës, Arsenali dhe Atlético Madridi biseduan edhe për mundësinë e kalimit të Julian Alvarezit në Londër. Sipas mediave spanjolle, kontaktet mund të rifillojnë në afatin kalimtar të janarit.
Nëse kthehet në Spanjë, Zubimendi mund të ketë më shumë minuta dhe të rimarrë një vend titullari, çka mund të ndikojë edhe në pozitën e tij në Përfaqësuesen e Spanjës. Për momentin, megjithatë, klubet nuk kanë arritur marrëveshje dhe interesimi i Atlético Madridit nuk është shndërruar në transferim. E ardhmja e mesfushorit mbetet për t’u ndjekur gjatë afatit kalimtar të janarit.