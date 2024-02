Zielinski transferohet te gjigantët e Serisë A

Piotr Zieliniski nga sezoni i ardhshëm do të vesh fanellën e Interit.

Kështu ka bërë të ditur eksperti i transferimeve Fabrizio Romano, i cili theksoi se tashmë Zielinski i ka përfunduar testet mjekësore me ekipin italian.

Mesfushori polak do t’u bashkohet zikaltërve si lojtar i lirë, kur t’i skadon kontrata aktuale me Napolin në qershor.

Përndryshe, siç raporti Romano, edhe sulmuesi iranian Mehdi Taremi do t’i bashkohet Interi njashtu si transfer i lirë në korrik.

Kështu skuadra e Interit e cila pozicionohet në vendin e parë në tabelën e Serie A, përforcohet me dy lojtarë ende pa përfunduar sezoni aktual.

🚨⚫️🔵 Piotr Zielinski to Inter, here we go! Long term contract set to be signed in the next days after verbal agreement completed weeks ago.

Medical tests already done.

Zielinski will join in July as well as Mehdi Taremi — who’s expected to undergo medical as revealed today. pic.twitter.com/VIoQmnltCO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 12, 2024